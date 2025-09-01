Chomutov má nového primátora. Je jím Milan Märc z Nového Severu

Novým primátorem Chomutova zvolili v pondělí tamní zastupitelé Milana Märce z hnutí Nový Sever. Dosud byl prvním náměstkem primátora. Märc si dal za úkol stabilizovat rozjitřenou politickou atmosféru, která ve městě panuje. Od posledních komunálních voleb má Chomutov třetího primátora.
„Měli bychom rozšířit komunikaci mezi předsedy klubů i zastupiteli. Jakýkoliv problém jsem ochoten kdykoliv řešit,“ uvedl k zastupitelům Milan Märc, předtím než o jeho jmenování zastupitelé hlasovali.

Märc byl od komunálních voleb na podzim roku 2022 prvním náměstkem primátora. Z této pozice řídil město po červnové rezignaci Milana Petriláka (zvolen za ANO).

Kandidát na primátora, kterého navrhlo hnutí Nový Sever, neměl ve volbě konkurenta. „Chtěl bych nastavit jasné cíle, plány a pravidla pro jednotlivé odbory a městské organizace. Chci také připravit odpovědný rozpočet na příští rok. Záměrně se vyhnu slovu vyrovnaný, kterého podle mého nelze dosáhnout,“ předestřel své plány Märc. Pro Märce hlasovalo 18 zastupitelů ze třiceti čtyř přítomných.

Märc před zastupiteli vyjádřil přání, aby na jím uvolněnou pozici prvního náměstka byl zvolen jeho stranický kolega Martin Bocian. To se mu splnilo. Bocian byl jediným navrženým kandidátem. „Mojí snahou bude, abychom se ve zbývajícím roce, který nás čeká do komunálních voleb, více věnovali práci, a ne politice,“ uvedl komunální politik.

Následně zastupitelé zvolili jedenáctého radního. Stal se jím Petr Troníček (nezařazený).

Druhým náměstkem primátora zůstává Pavel Tůma (zvolen za ANO). Přes návrh na jeho odvolání ho většina zastupitelů ve funkci podržela.

V tomto volebním období má Chomutov už třetího primátora. V srpnu 2024 zastupitelé odvolali tehdejšího primátora Marka Hrabáče (zvolen za ANO), který je obviněný v kauze machinací s tendry. Hrabáčovi hrozí až 12 let vězení. Ve vedení ho vystřídal jeho stranický kolega Milan Petrilák.

Server Seznam zprávy letos na jaře popsal jeho obchod s čínskými stroji na výrobu respirátorů z doby pandemie covid-19. Petrilák stroje nakoupil v roce 2020 za 13 milionů korun. Jeho měsíc stará firma bez zaměstnanců je pak prodala zhruba za trojnásobek soukromé firmě, která získala na nákup dotaci od ministerstva průmyslu a obchodu vedeného tehdy Karlem Havlíčkem (ANO). Petrilák v červnu rezignoval.

