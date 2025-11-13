Hlavní oltářní obraz restaurovala malířka Milena Nečásková. Původní, poškozené dílo prošlo náročnou konzervací dochované hmoty, čištěním barevných vrstev a doplněním malby.
Horní menší, nedochovaný obraz nahradila replika od výtvarnice Marie Svobodové.
„Jezuitská kolej s kostelem sv. Ignáce je jedním z nejcennějších historických objektů našeho města. Získání Zlatého cimbuří je pro nás potvrzením, že péče o kulturní dědictví má smysl,“ uvedl primátor města Milan Märc (Nový Sever).
Ke slavnostnímu předání ocenění dojde 4. prosince.
Cenu Zlaté cimbuří uděluje Ústecký kraj každoročně za mimořádné počiny v oblasti památkové péče, obnovy a prezentace kulturního dědictví.