Elegantní a střídmé. V Chomutově vybrali podobu nového nádraží za miliardy

Miroslava Strnadová
  8:52aktualizováno  8:52
Chomutov zná podobu nového nádraží. Dopravní terminál, který ve městě propojí vlakovou, městskou a regionální autobusovou dopravu, má svého architektonického vítěze. Porota složená ze zástupců Správy železnic, města a nezávislých odborníků vybrala v konkurenci šesti účastníků návrh ateliéru Byró architekti.
Chomutov zná podobu nového nádraží. Porota složená ze zástupců Správy železnic,...

Chomutov zná podobu nového nádraží. Porota složená ze zástupců Správy železnic, města a nezávislých odborníků vybrala v konkurenci šesti účastníků návrh ateliéru Byró architekti. | foto: Vizualizace: ateliér Byró architekti

Chomutov zná podobu nového nádraží. Porota složená ze zástupců Správy železnic,...
Chomutov zná podobu nového nádraží. Porota složená ze zástupců Správy železnic,...
Chomutov zná podobu nového nádraží. Porota složená ze zástupců Správy železnic,...
Hlavní vlakové nádraží v Chomutově
9 fotografií

Vítězné řešení pochází z dílny architektů Tomáše Hanuse a Jana Holuba. Jejich návrh porotu nejvíce zaujal kvalitním, elegantním a střídmým architektonickým zpracováním terminálu. Porota ocenila také navrženou podobu veřejných prostranství a dopravní napojení na Lipskou ulici.

Následovat bude podpis smlouvy s autory na projektové práce.

Nový terminál má vzniknout v souvislosti s komplexní rekonstrukcí trati, která má zvýšit kapacitu a rychlost vlaků. Součástí projektu je také přesun nádražní budovy blíže centru města, což má obyvatelům a návštěvníkům Chomutova zajistit komfortnější a bezpečnější přístup k vlakům.

Chomutov roky čeká, zda stát přesune nádraží. Nejistota tíží i podnikatele

„Cílem soutěže bylo vybrat nejvhodnější návrh splňující architektonické a dopravní nároky nového přestupního terminálu. Vzniknout by měl při komplexní rekonstrukci trati, která přinese vyšší kapacitu a rychlost a tím i zkrácení jízdní doby vlaků,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Vítěz kromě terminálu připraví i parkoviště, návrh městského parku s hřištěm a sportovištěm a možnou podobu budoucí blokové zástavby, která poslouží městu jako podklad pro územní studii.

Primátor Chomutova Milan Märc (Nový Sever) uvedl, že soutěž ověřila i možnosti rozvoje okolí.

„Jsme připraveni spolupracovat na projektu autobusové části terminálu, abychom zajistili ideální přestupní vazby pro občany Chomutova,“ dodal.

O přesunu chomutovského vlakového nádrží se mluví už dlouhé roky. Projekt je naplánovaný na roky 2029 až 2031, odhad nákladů je necelých 5,5 miliardy korun. Stát bude muset vykoupit také některé soukromé pozemky.

18. července 2022

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidiči zpozorněte! Od listopadu platí povinnost zimních pneumatik

Řidiči by neměli otálet s přezutím. Od 1. listopadu totiž vstupuje v platnost zákonná povinnost mít na autě zimní pneumatiky, a to až do 31. března. Nejde přitom jen o formalitu – zimní gumy...

Konečná, Feri a Kopřiva. Co dělají někdejší poslanečtí benjamínci dnes?

Politická kariéra mladičkých poslanců začala slibně, někdy ale také rychle skončila. Jejich cesty vedly různými směry – z lavic poslaneckých do těch Bruselu, pryč z politiky nebo do lavice...

Festival ve znamení fascinujících hlasů z celého světa. Čeká nás deset pozoruhodných koncertů

Na festivalu Prague Sounds vystoupí například mexická zpěvačka Silvana Estrada, umělec Alva Noto a kytarista Fennesz. Mezinárodního mezižánrový hudební festival začíná v sobotu.

28. října 2025  21:15

Tisíce Plzeňanů oslavily státní svátek, za levné vstupné viděli výstavy či zoo

Tisíce lidí dnes v Plzni využily akci města a státní svátek strávily prohlídkami muzeí, galerií, památek či zoologické zahrady. Na tradiční oslavy vzniku...

28. října 2025  19:23,  aktualizováno  19:23

Provoz na dálnici D35 směrem na Moravu zablokovaly nehody u Dašic

Kvůli dvěma nehodám je uzavřena dálnice D35 mezi exitem 144 Časy a exitem 148 Dašice. Doprava stojí ve směru z Hradce Králové na Olomouc, řekl mluvčí krajské policie Tomáš Dub.

28. října 2025  18:42,  aktualizováno  20:21

Dálnice D6 u Hořesedel je po nehodě čtyř osobních aut průjezdná

Dálnici D6 u Hořesedel na Rakovnicku ve směru na Prahu uzavřela dnes vpodvečer na víc než dvě hodiny nehoda čtyř osobních aut. Dva lidé utrpěli lehká zranění....

28. října 2025  18:28,  aktualizováno  20:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Telči připomínají pamětní desky letce RAF Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala

Dvě nové pamětní desky v Telči na Jihlavsku připomínají válečné letce Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala. Oba se ve druhé světové válce zapojili do bojů...

28. října 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

V Bouzově odhalili pamětní desku rodákovi a letci RAF Františku Navrátilovi

Pamětní deska rodákovi a letci britského Královského letectva (RAF) Františku Navrátilovi byla dnes odpoledne odhalena v Bouzově na Olomoucku, kde se tento...

28. října 2025  17:33,  aktualizováno  17:33

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd na dálnici. Komplikace potrvají hodiny

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leží na boku. Komplikace potrvají zřejmě několik hodin.

28. října 2025  17:02,  aktualizováno 

Tři dny divadelní a hudební extáze. Do Paláce Akropolis míří porce zábavy s loutkami v hlavní roli

Ve čtvrtek v žižkovském klubu Palác Akropolis začíná Mezinárodní festival Nekropolis. Nabídne loutky, hudbu a divadelní experiment. Přijedou na něj umělci z celé Evropy v čele se světoznámým...

28. října 2025  18:47

Plzeň při oslavách státního svátku udělila městská ocenění čtyřem osobnostem

Čtyři lidé, kteří se svou prací zasloužili o dobré jméno Plzně, obdrželi dnes při tradičních oslavách vzniku samostatného Československa městská ocenění....

28. října 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů

28. října 2025  17:55

Kasowitz LLP a Mishcon de Reya LLP zveřejňují aktualizovanou zprávu o politickém pronásledování starosty Tirany Eriona Veliaje

28. října 2025  17:46

Sídliště Solidarita

Pozdní podzim na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 28. října 2025  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.