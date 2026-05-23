Chomutov nezbourá panelový dům, kde se loni v létě objevily praskliny

Jeden z vchodů bytového domu v Čelakovského ulici v Chomutově zůstává i po tři čtvrtě roce uzavřený. Geologické vrty ukázaly, že významnou příčinou pohybu budovy jsou špatně založené základy domu. Dům se nezbourá, podle odborníků je možné objekt zachránit. Řekl to náměstek primátora Martin Bocian (Nový Sever).
Lidé ze dvou vchodů čtyřpatrového panelového domu se museli evakuovat v srpnu poté, co čidlo upozornilo na pohyb budovy. Kvůli narušené statice se loni v létě nejprve evakuoval první vchod, později museli odejít i lidé z druhé poloviny domu. Šlo celkem o 34 lidí z 24 bytů. Statik povolil návrat obyvatelům jedné části panelového domu s narušenou statikou v prosinci. Dalších několik lidí na návrat čeká. "Vchod blíže trati musí být nadále uzavřený," uvedl Bocian.
Odborníci nedávno dokončili zprávu k provedeným geologickým vrtům, jejichž cílem bylo odhalit příčinu pohybu budovy. "Odborníci se shodli, že na vině je souběh více vlivů. Jednou z významných příčin jsou nedobře založené základy panelového domu. "V době, kdy se stavěl, to sice odpovídalo předpisům, ale z dnešního pohledu to bylo nedostatečné," uvedl náměstek.
Stavaři navrhli řešení v podobě posílení betonových základů a svázání domu ocelovým lanem. "Jednáme nyní se společenstvem vlastníků ohledně financování," uvedl náměstek.