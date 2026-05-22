Chomutov obnoví vyhořelou restauraci Dřevák na Kamencovém jezeře

Město Chomutov obnoví restauraci Dřevák na Kamencovém jezeře, která shořela na začátku května. Radnice zvažuje buď stavbu repliky, nebo na stejném místě postaví moderní objekt. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Martin Bocian (Nový Sever). Škody na městském objektu se odhadují na více než 25 milionů korun. Příčinu požáru policie stále vyšetřuje.
Kamencové jezero se letos otevřelo rekreantům 1. května, dva dny před požárem. V době nočního požáru v Dřeváku nikdo nebyl. "Naši zaměstnanci si byli prohlédnout místo a statik doporučil zlikvidovat i přístavbu, protože by nebylo možné zaručit bezpečnost," uvedl Bocian.
Oblíbenou restauraci město před začátkem covidu kompletně rekonstruovalo, investice tehdy činila přes 20 milionů korun. Vedení radnice nyní začne debatovat, jakým způsobem restauraci obnoví. "Panuje jistá nostalgie, objekt to byl krásný, ačkoliv nebyl památkově chráněný. Na druhou stranu v případě nové stavby by bylo možné například rozšířit možnosti ubytování, upravit dispozice a podobně," řekl náměstek. I v případě, že by se pouze obnovila původní restaurace a nebylo by tak nutné stavební povolení, do příští sezony se otevření nestihne. Město počítá až se sezonou 2028.
Rekreantům u jezera budou muset zatím stačit zbývající gastro provozy. Žádné provizorní stravování město neplánuje. Opravit musí ještě betonový chodník a terasu, které při zásahu poničila těžká hasičská technika.
Areál Kamencového jezera ročně navštíví kolem 160.000 lidí. Jezero vzniklo pravděpodobně zatopením bývalého kamencového lomu, voda má blahodárný vliv na pokožku. Je kyselá, proto v ní nežijí žádné ryby ani jiní živočichové či rostliny.