„V průběhu prověřování se nepodařilo zjistit takové skutečnosti, které by odůvodňovaly zahájení trestního stíhání konkrétní osoby,“ sdělila iDNES.cz policejní mluvčí Pavla Kofrová.
Vyšetřovatelům se nepodařilo jednoznačně určit, proč začalo hořet. Tedy ani spolehlivě prokázat, zda šlo o úmyslné zapálení.
Požár vypukl v noci na 3. května. Bylo to dva dny po zahájení letní sezony na Kamencovém jezeře. V době požáru v restauraci nikdo nebyl.
Plameny budovu i s vnitřním vybavením zcela zničily a z oblíbeného podniku, jehož historie sahala až do dvacátých let minulého století, zbyly jen ohořelé trosky.
Hasiči s požárem bojovali dlouhé hodiny, kvůli skrytým ohniskům museli zbourat střechu. Původně škodu odhadli na 25 milionů korun, ve finále je ale vyšší. Celková suma vyčíslená magistrátem dosáhla přibližně 30,3 milionu korun.
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Požár ji zdevastoval, Chomutov ale restauraci u Kamencového jezera obnoví
V současné době v areálu probíhá demolice zbývajících částí objektu, která má skončit do konce roku. Tehdejší vedení města se krátce po události nechalo slyšet, že restauraci plánuje obnovit.