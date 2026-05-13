Požár ji zdevastoval, Chomutov ale restauraci u Kamencového jezera obnoví

Miroslava Strnadová
  7:12aktualizováno  7:12
Hromada ohořelých trosek zbyla z restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově. Oblíbený podnik, který patří městu, zachvátily plameny jen dva dny poté, co v rekreačním areálu zahájili sezonu. Radnice chce restauraci obnovit.

„Je to totální devastace. Aby se hasiči dostali k ohniskům požáru pod střechou, musela jít střecha dolů. Musela se probořit i jedna obvodová zeď, aby se tam dostala těžká technika, a pak to šlo jako domino – nezůstalo nic kromě zadní přístavby,“ popsal náměstek primátora Martin Bocian (Nový Sever).

Příčina požáru je předmětem šetření. „Nám se z dostupných informací zdá, že pravděpodobně nešlo o cizí zavinění. Co bylo příčinou požáru, se zjišťuje,“ zmínil Bocian.

Trosky restaurace, kterou radnice pronajímá soukromému provozovateli, jsou obehnány oplocením. V příštích dnech a týdnech bude probíhat jejich odklízení. Kromě toho bude město řešit událost s pojišťovnou.
Škodu hasiči předběžně odhadli na 25 milionů korun. Podnik prošel před pár lety kompletní rekonstrukcí. Původní restaurace tu stála už od 20. let minulého století.

Zachovají historický vzhled?

Podle slov Bociana bude chtít město restauraci obnovit. „Určitě nepracujeme s variantou, že by tam po odklizení trosek zůstala prázdná plocha. Rádi bychom restauraci obnovili a bude jen otázkou, v jaké podobě. Zda v původním historickém vzhledu, či v jiné formě,“ nastínil Bocian. Na časový harmonogram je ale v tuto chvíli brzy.

