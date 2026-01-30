Zařízli jste nám projekt, tak teď plaťte. Firma chce po Chomutovu desítky milionů

Miroslava Strnadová
  14:22aktualizováno  14:22
Chomutov má na stole účet za desítky milionů korun. Soukromá společnost ADI Fuel poslala magistrátu předžalobní výzvu, ve které požaduje náhradu škody ve výši 64 milionů korun. Jde o dohru zmařeného projektu na recyklaci plastů na městských pozemcích v areálu bývalé skládky v Pražské ulici. Vedení města však takový nárok odmítá.

Zařízení, které firma Adi Oil vyvinula k přeměně plastů na olej takzvanou depolymerizací, se jmenuje Optimus. | foto: archiv Adi Oil

„V tuto chvíli se nedomnívám, že bychom měli cokoliv platit,“ uvedl primátor Chomutova Milan Märc (Nový Sever). Upozornil naopak na to, že dosud nedošlo k vypořádání finančních nároků města – na nájemném za městské pozemky podle něj dluží firma několik milionů korun.

„Zvažujeme, že sami podáme předžalobní výzvu na úhradu dlužného nájemného,“ doplnil primátor s tím, že obě strany budou o vyřešení sporu brzy jednat. „Pokusíme se najít smírné řešení,“ nastínil Märc. Jaké budou parametry případného smíru není nyní jasné.

Samotná společnost zvolila strategii mlčení. „V současné době s městem o této problematice jednáme. Dokud tato jednání probíhají, nechceme situaci jakkoliv komentovat do médií,“ uvedl předseda představenstva skupiny ADI, do které ADI Fuel patří, Martin Hodan.

Zatímco dnes vedení ADI odmítá spor komentovat, dřívější vyjádření pro Chomutovský deník, který o sporu informoval první, naznačují podstatu sporu.

Obchodní ředitel společnosti Petr Kovařík upozornil na tříleté průtahy se změnou územního plánu, které realizaci projektu zbrzdily. Firma tak prý nemohla projekt zrealizovat kvůli procesům na straně radnice. „V momentě, kdy se změna konečně uskutečnila a my mohli realizovat náš záměr, se změnilo vedení radnice a nové vedení nám smlouvu vypovědělo,“ uvedl před časem.

Na jakém základě však společnost dospěla k částce 64 milionů korun, zůstává nejasné. Firma to nekomentovala.

Firma chce z plastů těžit olej. Zelený projekt, vzkazuje Chomutov odpůrcům

Investiční a developerská skupina chtěla v Chomutově před pěti lety spustit recyklační zařízení na zpracování plastů, které vyvinula. Technologie by chemickým procesem, depolymerizací, nadrcený plastový odpad měnila na olej využitelný v průmyslu. Firma zařízení ve městě testovala. Energii pro jeho provoz měla zajišťovat fotovoltaická elektrárna, kterou by si společnost vybudovala.

Nájem městských pozemků byl sjednán na dobu 25 let. Roční nájemné bylo stanoveno na necelé dva miliony korun. Pronájem městských pozemků společnost ADI Fuel zanedlouho převedla se souhlasem města na spřízněnou firmu Energocentrum Chomutov. Ta uhradila jen část nájemného. Proč dál neplatila, firma veřejně nesdělila. Po magistrátu naopak chtěla dluh odpustit. Na podzim 2024 magistrát pronájem těchto pozemků ukončil.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Světový den mokřadů

ilustrační snímek

Informační středisko CHKO Český ráj – Bukovina a Středisko ekologické výchovy Český ráj zvou veřejnost na komentovanou vycházku u příležitosti Světového dne mokřadů. V neděli se příchozí společně...

30. ledna 2026  15:50

NSS zamítl stížnost Kyjova, potvrdil tak městu pokutu 500.000 Kč

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost Kyjova na Hodonínsku, a definitivně tak městu potvrdil pokutu 500.000 korun. Úřad pro ochranu hospodářské...

30. ledna 2026  14:06,  aktualizováno  14:06

Dobrovolníci budou v dubnu opět uklízet řeku Sázavu a její břehy

ilustrační snímek

Dobrovolníci budou letos opět uklízet řeku Sázavu a její břehy mezi Střechovem a Pikovicemi. Jednadvacátý ročník akce Čistá řeka Sázava se uskuteční od 10. do...

30. ledna 2026  14:05,  aktualizováno  14:05

Souběh velkých akcí hrozí dopravním kolapsem. Pardubická policie apeluje na diváky

V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...

Hned dvě velké akce čekají Pardubice v neděli večer. V souvislosti s nimi se předpokládá i mimořádně složitá dopravní situace v centru města. Policie proto vyzývá diváky, kteří se chystají na muzikál...

30. ledna 2026  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Past na osamělého muže

V Rokytnici nad Jizerou vyhlásili stavební uzávěru na celé své území.

Divadelní spolek Jirásek Rokytnice nad Jizerou uvádí k 80. výročí svého založení divadelní hru Roberta Thomase Past na osamělého muže.

30. ledna 2026  15:40

Stromy, kiosek i nová podoba památníku. Sady Pětatřicátníků čeká proměna

Vizualizace obnovy veřejného prostranství v sadech Pětatřicátníků v Plzni.

Výraznější proměna letos čeká sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Mají se stát příjemnějším místem, a ne jenom dopravním uzlem s parkovištěm a billboardy. Úpravy by mohly začít už v březnu. Za...

30. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

J&T Banka Ostrava Beach Pro 2026 zná svůj termín! Prodej vstupenek začne 3. března

30. ledna 2026  15:32

Květinářství z Bohušova Dědictví mělo kvůli stavbařům zmizet, situace se ale změnila

Jedna z nejslavnějších scén filmu Dědictví se natáčela zde, v České ulici v...

Téměř čtyři desetiletí chodí lidé v centru Brna kolem budky s prodejnou květin. V létě to vypadalo, že stánek, u něhož Bolek Polívka ve slavném filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág potkal Karla...

30. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  15:22

Obrazy z Ráje

Turnov

Malby z Českého ráje a ráje ptačího autorky Aleny Antošové a její dcery Barbory si mohou prohlédnout návštěvníci Regionálního turistického informačního centra v Turnově.

30. ledna 2026  15:20

Revitalizace Hlavní ulice v Ostrově bude letos pokračovat dalšími dvěma úseky

ilustrační snímek

Ostrov na Karlovarsku bude letos pokračovat v revitalizaci zelených ploch na středovém pásu na Hlavní ulici. Město vypsalo výběrové řízení na dodavatele...

30. ledna 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Oprava kostela v Chlumu u Třeboně po požáru potrvá několik let

ilustrační snímek

Oprava poutního barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně potrvá několik let. Historická památka z 18. století, kterou na jaře 2024 poničil...

30. ledna 2026  13:36,  aktualizováno  13:36

Pardubické železniční muzeum postavilo část vlečky, plánuje i halu na exponáty

ilustrační snímek

Železniční muzeum postavilo v pardubické části v Rosicích nad Labem první část vlečky. Má hotovou necelou třetinu z plánovaného úseku. Na kolejích bude...

30. ledna 2026  13:36,  aktualizováno  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.