„Určitě chceme restauraci obnovit, je otázkou, v jaké podobě,“ uvedl náměstek primátora Martin Bocian (Nový Sever).
Restaurace vyhořela na začátku května, jen dva dny po zahájení sezony v areálu. Plameny zcela zničily hlavní část budovy, zůstala přístavba, ovšem i ta byla značně poškozena. „Statik doporučil její demolici, protože by nebylo možné zaručit bezpečnost,“ dodal Bocian.
Příprava a výstavba nového objektu potrvá měsíce, podle Bociana nelze s otevřením počítat dřív než v roce 2028. Do té doby budou muset rekreantům u jezera stačit stánky s občerstvením.
Chybějící restaurace ovlivní i naplánované dětské tábory na letošní léto. Podle Bociana se asi některé neuskuteční, nebo si provozovatelé budou muset najít jiné stravování.
Příčinu požáru stále šetří policie. Škoda je vysoká, podle Bociana jen škoda na poničené budově je přes 25 milionů korun.