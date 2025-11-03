Chomutov shání nového ředitele pro Podkrušnohorský zoopark

„Potřebujeme někoho, kdo bude zoopark rozvíjet dlouhodobě a bude mít kvalitní vizi,“ uvedl primátor Chomutova Milan Märc (Nový Sever) s tím, že nový ředitel by měl organizaci vést v horizontu deseti až dvaceti let.
Připustil, že věk stávajícího šéfa tuto představu nenaplňuje. Na odchodu se prý s Ondráškem dohodl.
Tomáš Ondrášek uvedl, že výpověď podal sám kvůli nesouladu s městem v otázkách směřování zooparku a personální politice.
Před současným ředitelem vedla zoopark Věra Fryčová, která byla odvolána kvůli policejnímu stíhání.