Chomutov spustí kvůli Hrabáčovi a korupci další kontroly

Všechny měl na starosti policií obviněný někdejší primátor Marek Hrabáč (vyloučen z ANO), který byl podle kriminalistů jednou z ústředních postav čtrnáctičlenné skupiny zapletené do systémové korupce.

Hloubkový audit, který bude externí auditorská firma, se bude týkat Chomutovské bytové, technických služeb a městských lesů, a to za období od 1. ledna 2020 do 31. srpna 2024. Výsledek by měl být znám za několik měsíců.

Už dříve zadal magistrát audit v zooparku. Jeho bývalou ředitelku policie také stíhá.