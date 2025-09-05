Máte hodinu. Lidé z nestabilního domu se vrátili pro věci, brali to nejnutnější

Obyvatelé domu s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově se mohli v pátek vrátit pro své věci. Měli na to asi hodinu. Brali si to nejnutnější. Doprovodila je policie a statik. Informovala o tom v pátek předsedkyně společenství vlastníků (SVJ) Hana Karasová. Město lidem předalo formuláře, aby si mohli zažádat o finanční výpomoc.

Každá rodina dostane 20 tisíc korun, v součtu jde o necelých 500 tisíc. V pondělí o tom rozhodli zastupitelé. Bytový dům se dvěma vchody a 24 jednotkami opustilo 34 lidí poté, co čidlo zaznamenalo opakovaně pohyb.

Vchod domu, jehož obyvatelé museli kvůli narušené statice pryč, je obehnaný zábranami. (28. srpna 2025)
V okolí panelového domu, který museli jeho obyvatelé minulý týden narychlo opustit kvůli narušené statice, začnou odborníci hloubit dvacetimetrové vrty. Do nich následně umístí speciální sondy s velmi citlivými senzory.
Do domu vstupovali lidé podle slov Karasové postupně po jednotlivých patrech. Nyní budou rodiny čekat na instalaci úchylkoměru, přes který se dají pohyby sledovat na dálku. Přes víkend vyplní formuláře, aby si mohli v pondělí zažádat o finanční pomoc, kterou schválilo město.

Společenství si může zažádat i o dvoumilionovou bezúročnou půjčku od města. Zastupitelé rovněž vyčlenili 1,4 milionu korun na zajištění prací spojených se sanací nedalekého svahu a uvolnili milion korun na případné další výdaje.

Jak pracuje podloží nestabilního domu v Chomutově? Zmapují to hloubkové sondy

Město o problému se statikou vědělo, brání se tím, že jde o byty v rukách soukromníků.

„Celá oblast údajně vysychá. Je tam jílové podloží a míň spodní vody,“ řekl už dřív primátor Milan Märc (Nový Sever). Dodal, že některé posudky na stav domu v oblasti vyhotovili zaměstnanci magistrátu.

„Je tam součinnost několika faktorů, které barák ohrožují,“ uvedla na pondělním jednání zastupitelstva Karasová, která má za to, že město podle dostupných informací mělo provést sanaci svahu a neučinilo tak. Podle ní je nutné dům nejprve zabezpečit, poté zajistit svah a nakonec dům opravit.

Do díry ve zdi jsem strčila ruku, říká obyvatelka „ujíždějícího“ paneláku

Oba vchody jsou opět zapečetěné a dohlížejí na ně strážníci. Celou událost prověřuje policie, řekla už dřív mluvčí Pavla Kofrová. Rozhodnutí o dalším postupu závisí na odbornících. Ve středu začali s průzkumnými vrty.

3. září 2025

