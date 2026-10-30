Chomutov tři týdny po volbách stále nemá jasno o podobě nové koalice

Chomutov je tři týdny po komunálních volbách jediným statutárním městem Ústeckého kraje, kde zatím není rozhodnuto o podobě nové koalice a vedení radnice. O jejím složení jednají vítězné ANO i další politická uskupení, která po volbách vytvořila společný vyjednávací blok. Strany zároveň čekají na rozhodnutí krajského soudu o návrhu na přezkum voleb. ČTK to dnes řekl lídr Nového Severu a dosavadní primátor Milan Märc.
Hnutí Máme rádi Chomutov návrh podalo kvůli údajným chybám při sčítání hlasů v jednom z volebních okrsků. "My jsme to hlavně podali z toho důvodu, že víme, že tam jsou prostě chyby," řekla ČTK lídryně strany Marcela Soukupová. Podle ní není prioritou získat další mandát, ale jde hlavně o opravu chyb. Soukupová očekává, že se představitelé stran příští týden znovu sejdou.
Nový Sever a JsmePRO! Chomutov, které po volbách vytvořily společný vyjednávací blok, nadále počítají s možnou spoluprací s hnutím Máme rádi Chomutov a Starosty a nezávislými (STAN) s podporou ODS. Potvrdil to představitel Nového Severu Märc. Podle něj ale zatím není nic definitivní a strany čekají na rozhodnutí soudu. Také zástupce JsmePRO! Chomutov Jan Rödling uvedl, že se vyjednávání výrazněji neposunula. Jednání podle něj pokračují, zatím ale bez konkrétního výsledku.
Lepší Chomutov má potvrzenou spolupráci s ANO, s nímž pokračuje ve vyjednávání o možné koalici. Uvedl to jeho zástupce Petr Troníček. Obě uskupení podle něj jednala prakticky se všemi stranami a snaží se sestavit většinu 18 hlasů v pětatřicetičlenném zastupitelstvu. ANO získalo ve volbách osm mandátů, Lepší Chomutov čtyři.
Podle lídra ANO Radka Vyšína se ostatní uskupení snaží sestavit koalici bez ANO. Pokud soud potvrdí současné rozložení mandátů, očekává Vyšín další jednání. ANO podle něj jedná se všemi stranami a je připravené i na opoziční roli. Vyšín ale nevyloučil, že by se jeho hnutí mohlo znovu pokusit sestavit koalici.
Komunální volby v Chomutově vyhrálo ANO s osmi mandáty v zastupitelstvu, které má 35 členů. Druhé JsmePRO! Chomutov získalo sedm křesel, třetí Nový Sever šest. Lepší Chomutov má čtyři mandáty, SPD+Motoristé+PRO = Chomutov sobě tři, STAN s podporou ODS také tři. Máme rádi Chomutov a Stačilo! získaly po dvou mandátech. Pro většinu v zastupitelstvu je potřeba 18 hlasů.