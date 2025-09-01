Chomutov finančně pomůže evakuovaným lidem ze staticky nestabilního paneláku

Chomutovští zastupitelé v pondělí schválili poskytnutí finančního daru lidem, kteří se v minulém týdnu museli náhle vystěhovat ze staticky nestabilního panelového domu v Čelakovského ulici. Magistrát 24 rodinám poskytne po 20 tisících korunách. Lidé se zatím do svých bytů vrátit nemohou. Ve středu začne průzkum svahu, na kterém dům stojí.

„V domě se nachází 24 bytových jednotek. Celkem poskytneme lidem zhruba půl milionu korun,“ uvedl náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever). V rámci mimořádné finanční pomoci zastupitelé odsouhlasili také příslib poskytnutí bezúročné půjčky dva miliony korun na sanaci domu, o kterou může požádat společenství vlastníků jednotek, které dům spravuje.

Zastupitelé také uvolnili 1,4 milionu korun z městského rozpočtu na zaplacení hloubkových geologických vrtů, které budou provedeny v blízkém okolí domu. Odborníci tak chtějí zjistit, co přesně se v podloží děje. Na další případné výdaje zároveň zastupitelé uvolnili jeden milion korun.

K evakuaci jednoho ze dvou vchodů panelového domu došlo ve středu ve večerních hodinách kvůli náhlému výraznému zhoršení statiky objektu. Své byty muselo opustit 17 lidí.

V noci evakuovali panelák kvůli statice. Na vině může být vysychající půda

Obyvatelé druhého vchodu se museli vystěhovat z preventivních důvodů v pátek dopoledne. Celkem bylo evakuováno 34 lidí. Osm lidí vyžilo náhradní ubytování zprostředkované městem, ostatní našli dočasné zázemí u rodin a známých.

Dům se stále hýbe, hlásí čidla

Lidé odcházeli narychlo, pobrali jen to nejnutnější. V tuto chvíli není jasné, kdy se budou moci lidé do svých domovů vrátit. Nemohou si ani vystěhovat své věci. Oba vchody jsou zapečetěny, kolem domu je natažená policejní páska. Budovu policisté monitorují.

Čidla, která dům monitorují, podle předsedkyně SVJ Hany Karasové stále ukazují, že se objekt hýbe. „Čekáme na výsledky měření statiky domu, jestli je bezpečné tam vstoupit. Kdy to bude možné, nevím,“ uvedla Karasová.

SVJ má pojistku. Podle slov Karasové ale v tuto chvíli není jisté, jestli pokryje případné škody. Podle ní je důležité, aby nejdříve došlo ke statickému zajištění domu, aby nespadl. Pak ke zpevnění svahu, na kterém dům stojí, a poté k opravě domu.

Do díry ve zdi jsem strčila ruku, říká obyvatelka „ujíždějícího“ paneláku

Proč se statický stav domu postaveného v 70. letech jako ubytovna a později přestavěného v minulém týdnu tak výrazně zhoršil, není v tuto chvíli jasné. O problémech se svahem město podle náměstka Märc nějako dobu vědělo. Podle něj ale není možné konstatovat, že tato nestabilita problémy domu způsobila. „Je to na posouzení odborníků,“ uvedl Märc na výtku opozičního zastupitele, že magistrát situaci s nestabilitou svahu neřešil.

Odborníci na místě v pondělí prováděli vytyčení inženýrských sítí, geodetická měření prostoru mezi domy a přípravu průzkumných vrtů, které poskytnou podrobnější údaje o stavu konstrukce a podloží.

Soud ve sporu o Muchu vyhověl žalobě původního muzea

Pražský městský soud zakázal společnosti Mucha Muzeum Prague s.r.o. používat v běžném provozu označení „Mucha muzeum“. Vyhověl tak žalobě původní instituce „Muchovo muzeum“ v Panské ulici, která...

1. září 2025  17:22

