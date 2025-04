Obyvatelé Chomutova, kteří si podali žádost o kompostér a splňují podmínky pro jeho umístění, si jej v nadcházejících dnech mohou vyzvednout na vrátnici areálu chomutovských technických služeb.

Pro kompostér si lze přijet v pondělí 7. dubna či ve středu 9. dubna, a to vždy od 14 do 17 hodin. „Kompostéry jsou rozložené na několik částí, aby se v pořádku vešly do osobního vozidla,“ přiblížilo město na svém webu.

Ti, kteří by měli dotazy či potřebovali více informací, se mohou ozvat na telefonní číslo 474 637 937.