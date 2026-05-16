Oznámení přijali policisté krátce po půl šesté v podvečer. Informovalo je o pohybu muže s dlouhou zbraní ve středu Chomutova.
„Osoba následně zamířila do jednoho z domů v ulici Riegrova. Na místě aktuálně probíhá policejní opatření,“ uvedli dříve na síti X.
Krátce před osmou hodinou byl muž zadržen. „V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté,“ informovala policie a ujistila občany, že žádné nebezpečí již nikomu nehrozí.
Během zásahu vyzvali policisté občany k opatrnosti. Žádali, aby se nepřibližovali ke křižovatce mezi ulicemi Riegrova a Ruská.
„Obyvatele okolních domů zároveň vyzýváme, aby se nepohybovali v blízkosti oken,“ varovali také.
