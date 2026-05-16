V centru Chomutova se pohyboval muž se zbraní. Policisté ho již zadrželi

Autor: tami
  19:42aktualizováno  20:00
Ústečtí policisté zasahovali v Chomutově. Muž s dlouhou zbraní se pohyboval v centru města a poté zamířil do jednoho z domů v ulici Riegrova. Občany vyzvala policie k opatrnosti.

V centru Chomutova se pohyboval muž se zbraní. (16. května 2026) | foto: Policie ČR

Oznámení přijali policisté krátce po půl šesté v podvečer. Informovalo je o pohybu muže s dlouhou zbraní ve středu Chomutova.

„Osoba následně zamířila do jednoho z domů v ulici Riegrova. Na místě aktuálně probíhá policejní opatření,“ uvedli dříve na síti X.

Krátce před osmou hodinou byl muž zadržen. „V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté,“ informovala policie a ujistila občany, že žádné nebezpečí již nikomu nehrozí.

Během zásahu vyzvali policisté občany k opatrnosti. Žádali, aby se nepřibližovali ke křižovatce mezi ulicemi Riegrova a Ruská.

„Obyvatele okolních domů zároveň vyzýváme, aby se nepohybovali v blízkosti oken,“ varovali také.

Lidé v Brně se podívali do běžně nepřístupných objektů, lákala třeba přádelna

