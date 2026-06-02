Chomutovský zimní stadion se promění v koncertní halu pro klasickou hudbu

Chomutovský zimní stadion se promění v koncertní halu pro filmovou a klasickou hudbu. Akce s názvem Majestát hudby se uskuteční v listopadu. Ledová plocha poslouží jako pódium pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu a sólisty. Cílem je přivést k vážné hudbě široké publikum. Letošní ročník podpoří nevidomé a děti z dětských domovů. Novinářům dnes projekt představil pořadatel David Kiklhorn.
Akce navazuje na čtyři vyprodané koncerty s komorním orchestrem v chomutovském divadle. "Poptávka od lidí byla značná, proto jsme se rozhodli to udělat ve velkém," uvedl Kiklhorn. "Kvůli nevyzpytatelnému počasí jsem měl strach uspořádat symfonický koncert venku, proto padla volba na Rocknet arénu," dodal.
V divadle je 500 míst k sezení, kapacita stadionu je přes 5000 lidí. Pro Majestát hudby bude zhruba 3800 míst. Na zakryté ledové ploše se představí orchestr se zhruba 70 lidmi a smíšený sbor, který bude mít 40 členů. Vystoupí sólistka Lenka Audolenská, kytarista Daniel Krob a zpěvačka Michaela Gemrotová Štiková, která bude zároveň celým večerem provázet. "Stadion patří mezi nejmodernější v regionu, koncert už se tady konal, prostor je připraven na hudební produkci," uvedl Kiklhorn. Stadion lze vytopit na 19 až 20 stupňů Celsia, návštěvníci se tak podle něj nemusí bát, že jim bude zima.
Skladby klasické hudby vybíral dirigent symfonického orchestru, filmovou hudbu Kiklhorn. "Spojení klasické a filmové hudby může přivést i lidi, kteří by na vážnou hudbu nepřišli. Přitom oba žánry mají k sobě velmi blízko," uvedl s tím, že hlavní myšlenkou při sestavování seznamu skladeb bylo to, aby se nenudili diváci ani hudebníci. "Třeba rocková a klasická hudba je úplně propojena. Myslím, že to je skvělé spojení pro mladé. Bude to takové živé," řekl Krob, který spolupracoval s Annou K., Jakubem Smolíkem, Petrem Kolářem a dalšími českými umělci.
Ambicí pořadatelů je zpřístupnit klasickou hudbu všem generacím a všem, kteří k ní mají z různých důvodů složitější cestu. Letošní ročník proto podpoří Nadační fond Veroniky Kašákové a děti z dětských domovů a Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR. Každá z těchto organizací dostane 50 vstupenek.
Návštěvníci se mohou těšit také na barevnou světelnou scénu. Do budoucna by pořadatelé rádi akci rozšířili a uspořádali v Chomutově festival klasické a filmové hudby. "Doufáme, že se to stane tradicí. Je těžké takovou věc prosadit v Ústeckém kraji, ale věříme, že lidé, kteří zatím jezdí do Prahy a jiných metropolí za tímto žánrem, se 21. listopadu podívají na zimní stadion," dodal Kiklhorn. Lístky už jsou v distribuci on-line prostřednictvím portálu SMSTicket a v informačním centru v Chomutově. Zatím se jich prodalo 500.