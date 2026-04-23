Chomutovští kriminalisté od loňského podzimu šetří případ falešného řemeslníka

Autor: mst
  4:59
Podvodník má na svědomí desítky poškozených se škodou za stovky tisíc korun. Domnělý řemeslník práci buď vůbec neodvedl, nebo byla velmi špatná. Teď je ve vazbě.

Chomutovští kriminalisté od loňského podzimu šetří případ falešného řemeslníka.

Šestatřicetiletý muž má podle vyšetřovatelů na svědomí desítky poškozených, od kterých pod falešnými jmény vybral stovky tisíc korun na zálohách za stavební práce, které buď neprovedl vůbec, nebo ve velmi špatné kvalitě.

Policie muže obvinila z podvodu a neoprávněného podnikání.

„Vyšetřování stále pokračuje. Rozšířil se počet poškozených a způsobená škoda přesáhla částku 1,2 milionu korun. S ohledem na způsobení značné škody muži u soudu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let,“ uvedla mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.

Podvodník zakázky získával tak, že reagoval na internetové inzeráty s poptávkou po opravách. Se zákazníky uzavíral smlouvy, předkládal falešné faktury za materiál a následně s nimi přestal komunikovat. Jednu z obětí připravil o více než 180 tisíc korun při rekonstrukci chaty.

Muž čeká na soud ve vazbě. Trestné činnosti se totiž dopouštěl i v době, kdy byl trestně stíhán pro stejný typ podvodu.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Po stopách svůdníka Casanovy. Mobilní geohra umožní moderní procházku Duchcovem

Zámek v Duchcově. (srpen 2025)

Výlety do Duchcova na Teplicku od letoška zatraktivní nová mobilní geohra nazvaná „Já Giacomo Casanova“. Návštěvníky města nejenže hravě provede muzejními expozicemi a pamětihodnostmi města, ale díky...

23. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Svatojiřský jarmark v Hlinsku

ilustrační snímek

V sobotu 25. dubna se na obou březích řeky Chrudimky v Hlinsku uskuteční první letošní jarmark. Od 9:00 do 17:00 zaplní malebný prostor památkové rezervace Betlém a nábřeží před Orlovnou prodejní...

23. dubna 2026  8:40

Třísknout dveřmi a odejít se zlostí není můj styl, říká moderátorka Adela Vinczeová

Adela Vinczeová

Slovenská moderátorská hvězda po turbulentním období vstoupila na českou scénu s vlastní talk show. V rozhovoru popisuje, jak probíhají natáčecí dny, proč si drží odstup od detailních rešerší a jak...

23. dubna 2026  8:39

ORLEN s šéfkuchařem Romanem Stašou uvádí edici gurmánských produktů Stop Cafe

Pozorovatelna u Mikulovic se otevře veřejnosti

ilustrační snímek

Jediná kompletně vybavená a zpřístupněná pozorovatelna civilní obrany v České republice u Mikulovic otevírá o víkendu 25. a 26. dubna svou letošní turistickou sezónu.

23. dubna 2026  8:36

Mimořádné prohlídky renesanční věže

ilustrační snímek

O víkendu 25. a 26. dubna nabídne státní zámek v Litomyšli návštěvníkům zcela ojedinělý zážitek. Od 10:00 do 15:00 se zájemcům mimořádně otevřou brány nově obnovené zámecké kuchyně v přízemí, která...

23. dubna 2026  8:33

Chemie v domácnosti je všudypřítomná, upozorňuje dTest

23. dubna 2026  8:30

Povodí Labe odhalí tajemství vodních děl

ilustrační snímek

U příležitosti Světového dne vody připravilo Povodí Labe atraktivní sérii exkurzí, která návštěvníkům bez nutnosti rezervace otevírá brány nejrůznějších vodních děl na mnoha místech republiky.

23. dubna 2026  8:28

Google Cloud na konferenci Next ‘26 představil éru firem poháněných AI agenty

23. dubna 2026  8:22

Revoluce v investování: Pražský depozitář a Crowdberry spouští světový unikát

23. dubna 2026  8:14

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

ZUŠ v Polabinách otevře své dveře

ilustrační snímek

Den otevřených dveří pořádá v sobotu 25. dubna Základní umělecká škola v Polabinách.

23. dubna 2026  8:12

Klíčem k bio bavlně je podpora farmářů během transformace

23. dubna 2026  8:03

