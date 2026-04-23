Chomutovští kriminalisté od loňského podzimu šetří případ falešného řemeslníka.
Šestatřicetiletý muž má podle vyšetřovatelů na svědomí desítky poškozených, od kterých pod falešnými jmény vybral stovky tisíc korun na zálohách za stavební práce, které buď neprovedl vůbec, nebo ve velmi špatné kvalitě.
Policie muže obvinila z podvodu a neoprávněného podnikání.
„Vyšetřování stále pokračuje. Rozšířil se počet poškozených a způsobená škoda přesáhla částku 1,2 milionu korun. S ohledem na způsobení značné škody muži u soudu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let,“ uvedla mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.
Podvodník zakázky získával tak, že reagoval na internetové inzeráty s poptávkou po opravách. Se zákazníky uzavíral smlouvy, předkládal falešné faktury za materiál a následně s nimi přestal komunikovat. Jednu z obětí připravil o více než 180 tisíc korun při rekonstrukci chaty.
Muž čeká na soud ve vazbě. Trestné činnosti se totiž dopouštěl i v době, kdy byl trestně stíhán pro stejný typ podvodu.