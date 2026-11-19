Seniora nejprve oslovil neznámý člověk s nabídkou výhodného investování. Komunikace následně pokračovala prostřednictvím internetové aplikace, kde údajný investiční poradce muže instruoval, jak si zřídit obchodní účet. Senior jeho pokynům důvěřoval a v několika platbách na účet převedl peníze ze svých bankovních účtů. Celkem odeslal částku přesahující milion korun.
„Podvodníci se tím ale nespokojili. Seniorovi oznámili, že za ním přijede investiční kurýr, kterému má předat platební kartu k obchodnímu účtu společně s PIN. Muž pokyny uposlechl. Krátce poté začaly z účtu odcházet neoprávněné platby související s údajnými investicemi,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.
Při další návštěvě měl kurýr převzít také hotovost. Senior proto na smluveném místě předal neznámé osobě dalších 100 tisíc korun.
„Právě okolnosti předání peněz se staly jednou z důležitých částí policejního šetření. Chomutovští kriminalisté se zaměřili na průběh podvodného jednání, předání platební karty i hotovosti a na osobu, která měla fungovat jako kurýr. Pečlivým prověřováním získaných poznatků se jim podařilo podezřelého muže vypátrat,“ dodala Kofrová
Zásadní okamžik přišel bezprostředně po převzetí peněz. Kriminalisté podezřelého muže zadrželi a při zákroku u něj zajistili také předanou finanční hotovost. Jejich postup tak vedl nejen k dopadení osoby podezřelé z účasti na podvodu, ale také k zajištění peněz, které senior předal.
„Případ následně pokračoval obviněním podezřelého ze spáchání trestných činů podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Obviněný je nyní stíhán vazebně. V případě prokázání viny mu hrozí až osm let odnětí svobody,“ popsala policejní mluvčí.