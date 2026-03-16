Chomutovští radní schválili zdražení vstupného do areálu Kamencového jezera

Vstupné do areálu Kamencového jezera v Chomutově od začátku nové sezony zdraží. Radní města dnes rozhodli, že se denní vstupné zvýší z 50 na 70 korun, permanentka ze 700 na 900 korun a snížené celoroční vstupné z 500 na 700 korun. Dražší bude také pronájem kabinek. ČTK o tom informoval náměstek primátora Martin Bocian (Nový Sever). Vstupné se naposledy zvyšovalo v roce 2009. Město zdražení zdůvodnilo nutností investovat do areálu.
Radní jednali o několika možnostech, jejich rozhodnutí nakonec nebylo jednotné, uvedl bez bližších podrobností Bocian. Dodal, že se rada rozhodla pro nižší variantu zdražení. Náměstek už dřív řekl, že chce město vyjít vstříc místním, aby se jich zvýšení ceny finančně příliš nedotklo a neodradilo je od návštěvy vodního díla.
Do areálu Kamencového jezera město v uplynulých letech výrazně investovalo, má nové oba vstupy či mola. Bocian koncem února upozornil na špatný stav kabinek a chatek. Pokud si chce město zachovat alespoň nějakou možnost dalšího rozvoje je podle náměstka přirozené, že se to musí promítnou v ceně, uvedl tehdy. Uvedl, že město například dostává opakovaná upozornění, že chatky jsou na konci životnosti. Úprav by se měl dočkat také kemp a další zázemí.
Areál Kamencového jezera ročně navštíví kolem 160.000 lidí. Pokud bude letošní návštěvnost srovnatelná s loňskou, zdražení vstupného by mělo městu přinést do rozpočtu nejméně milion korun navíc, uvedl Bocian. Chomutov chce získat peníze také z jiných zdrojů, zadní část areálu, kde se dají pořádat firemní večírky nebo příměstské tábory, by se podle náměstka dala využít ke komerčním účelům.
Jezero vzniklo pravděpodobně zatopením bývalého kamencového lomu, voda má blahodárný vliv na pokožku. Je kyselá, proto v ní nežijí žádné ryby ani jiní živočichové či rostliny.