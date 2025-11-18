„Tato šikovná pomůcka usnadňuje sběr použitého kuchyňského oleje a tuků. Nálevka se díky speciálnímu uchycení pevně připevní na hrdlo běžné plastové PET láhve a umožní bezpečné přelití oleje bez rozlití,“ uvedli zástupci města.
Právě přelití použitého oleje do plastové lahve a odnesení do speciální popelnice je vhodný způsob, jak se ho zbavit – při vylití do dřezu může dojít k poškození odpadů a kanalizace. Nevhodné nakládání s použitým olejem a tuky může také vést ke znečištění vodních zdrojů.
Nálevku si lze vyzvednout v úřední dny v budově ve Zborovské ulici.