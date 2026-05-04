Teď už ví, že požár je podchycený. „Co vám budu povídat, spadl mi obrovský kámen ze srdce,“ prohodí Igor Prokeš v pondělí odpoledne krátce poté, co ho hasiči uklidnili, že oheň „jeho“ domov pro seniory se zvláštním režimem neohrozí.
Domov Potoky je od nedělního ráno v médiích zmiňován často. Hasiči si v rámci snahy zlikvidovat požár lesa u Rynartic zasaženou lokalitu rozdělili na několik úseků a v rámci jednoho se usilovně snažili uchránit právě zařízení, ve kterém je několik desítek seniorů trpících Alzheimerovou chorobou či demencí.
Domov je na trase z Dolní Chřibské do Rynartic a jde o nejbližší stavení od místa, kde se od soboty snaží hasiči zlikvidovat rozsáhlý požár. Kdyby se jim jeho plameny nedařilo krotit, muselo by se přemístit padesát důchodců.
V noci ze soboty na neděli stál Prokeš u domova a sledoval „oranžovou“ oblohu. „Nejhorší situace byla ve tři ráno ze soboty na neděli, to jsme oheň viděli, byl od nás několik set metrů,“ popisuje Prokeš.
Seniory nebudil, nechtěl je prý děsit. Protože se opravdu mohlo stát cokoli, nelenil a společně s personálem začali jednat. „Domluvili jsme místa, kam bychom naše seniory přemístili. Šlo by o zdravotnická zařízení po celém Ústeckém kraji,“ podotýká.
I když je domov už mimo ohrožení, stále se kolem něj „motá“ spousta policistů a hasičů. Ti ho hlídají a zároveň v blízkém potoce nabírají vodu.
Ale v domově samotném už mohou být v klidu. „Jen teď několik dní nebudou možné návštěvy,“ říká ředitel.
S požárem v národním parku bojují od sobotního odpoledne stovky hasičů, kterým pomáhají také vrtulníky včetně těch ze Slovenska. Oheň zasáhl plochu zhruba jednoho kilometru čtverečního. Požár už se nešíří, lokalizaci však hasiči zatím vyhlásit nemohli.