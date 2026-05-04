Oheň byl vidět pár set metrů od nás, líčí šéf domova seniorů v Českém Švýcarsku

Lenka Dvořáková
  16:52aktualizováno  16:52
Má za sebou hodně těžké chvíle. Ředitel domova pro seniory v Chřibské na Děčínsku Igor Prokeš v noci ze soboty na neděli s obavami sledoval do oranžova zbarvenou oblohu. Nezvyklou barvu nebe měl na svědomí požár lesa v Českém Švýcarsku. Ohrozí nás oheň? Budeme muset domov evakuovat? Otázky, na které neznal odpověď. Raději ale začal konat, kdyby odpovědi zněly ano.
Požár byl od domova pro seniory několik set metrů. (3. května 2026)

Požár byl od domova pro seniory několik set metrů. (3. května 2026) | foto: Igor Prokeš

Domov Potoky v Chřibské.
Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)
Požár lesa v národním parku České Švýcarsko u Rynartic. (3. května 2026)
Požár lesa v Českém Švýcarsku hasí několik vrtulníků. Vodu nabírají především z...
46 fotografií

Teď už ví, že požár je podchycený. „Co vám budu povídat, spadl mi obrovský kámen ze srdce,“ prohodí Igor Prokeš v pondělí odpoledne krátce poté, co ho hasiči uklidnili, že oheň „jeho“ domov pro seniory se zvláštním režimem neohrozí.

Domov Potoky je od nedělního ráno v médiích zmiňován často. Hasiči si v rámci snahy zlikvidovat požár lesa u Rynartic zasaženou lokalitu rozdělili na několik úseků a v rámci jednoho se usilovně snažili uchránit právě zařízení, ve kterém je několik desítek seniorů trpících Alzheimerovou chorobou či demencí.

Domov je na trase z Dolní Chřibské do Rynartic a jde o nejbližší stavení od místa, kde se od soboty snaží hasiči zlikvidovat rozsáhlý požár. Kdyby se jim jeho plameny nedařilo krotit, muselo by se přemístit padesát důchodců.

V noci ze soboty na neděli stál Prokeš u domova a sledoval „oranžovou“ oblohu. „Nejhorší situace byla ve tři ráno ze soboty na neděli, to jsme oheň viděli, byl od nás několik set metrů,“ popisuje Prokeš.

Požár byl od domova pro seniory několik set metrů. (3. května 2026)
Domov Potoky v Chřibské.
Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)
Požár lesa v národním parku České Švýcarsko u Rynartic. (3. května 2026)
46 fotografií

Seniory nebudil, nechtěl je prý děsit. Protože se opravdu mohlo stát cokoli, nelenil a společně s personálem začali jednat. „Domluvili jsme místa, kam bychom naše seniory přemístili. Šlo by o zdravotnická zařízení po celém Ústeckém kraji,“ podotýká.

I když je domov už mimo ohrožení, stále se kolem něj „motá“ spousta policistů a hasičů. Ti ho hlídají a zároveň v blízkém potoce nabírají vodu.

Boj s plameny. Zásah v Českém Švýcarsku pohledem fotoreportéra iDNES.cz

Ale v domově samotném už mohou být v klidu. „Jen teď několik dní nebudou možné návštěvy,“ říká ředitel.

S požárem v národním parku bojují od sobotního odpoledne stovky hasičů, kterým pomáhají také vrtulníky včetně těch ze Slovenska. Oheň zasáhl plochu zhruba jednoho kilometru čtverečního. Požár už se nešíří, lokalizaci však hasiči zatím vyhlásit nemohli.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Brno-střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města

ilustrační snímek

Městská část Brno-střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města. Součástí prací je vybudování nových cest, stromořadí s terasami nebo...

4. května 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Průjezd Náchodem komplikuje stavba křižovatky, hlavní nápor se teprve čeká

Kvůli stavbě okružní křižovatky v Náchodě-Bělovsi jezdí doprava k hranicím s...

V Náchodě na hlavním tahu do Polska začala druhá etapa přestavby okružní křižovatky. Jde o součást budovaného obchvatu nedaleko česko-polské hranice. Až do 14. června tam stavbaři pouští auta pouze...

4. května 2026  12:22,  aktualizováno  17:03

Spor o Muchu bude řešit vrchní soud, u městského uspěl Pawlowski

Rekonstrukce paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začala na konci...

Sporem o značku Mucha mezi některými dědici malíře Alfonse Muchy a společnostmi podnikatele Sebastiana Pawlowského se bude zabývat Vrchní soud v Praze. Odvolal se k němu rodinný Mucha Trust poté, co...

4. května 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Provoz na D1 na Vysočině ve směru na Prahu zastavil požár kamionu

ilustrační snímek

Dálnice D1 na Vysočině byla dnes ve směru na Prahu přes hodinu neprůjezdná kvůli požáru kamionu na 118. kilometru. Podle mluvčí policie Jany Kroutilové se...

4. května 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Aplikace Záchranka umožní v Libereckém kraji přivolat horské či vodní záchranáře

ilustrační snímek

Aplikace Záchranka, pomocí které si lidé mohou mobilním telefonem snadno a rychle přivolat první pomoc, rozšířila v Libereckém kraji své funkce. Stisknutím...

4. května 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Dva mrtví při hromadné nehodě. Na Chrudimsku bourala čtyři auta

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Při nehodě čtyř vozidel dnes odpoledne na silnici I/37 u Chrudimi zemřeli dva lidé a další dva se zranili. Komunikace bude po dobu vyšetřování zavřená. Prvotní informace uváděly pět aut, což později...

4. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:57

Oheň byl vidět pár set metrů od nás, líčí šéf domova seniorů v Českém Švýcarsku

Požár byl od domova pro seniory několik set metrů. (3. května 2026)

Má za sebou hodně těžké chvíle. Ředitel domova pro seniory v Chřibské na Děčínsku Igor Prokeš v noci ze soboty na neděli s obavami sledoval do oranžova zbarvenou oblohu. Nezvyklou barvu nebe měl na...

4. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Nechceme být centrem větrné energetiky, říkají obce. Vadí jim vzdálenost i ruch

Větrný park nacházející se u dolnorakouské obce Spannberg.

Starostové a starostky obcí z oblasti Nízkého Jeseníku vyjádřili silný nesouhlas s aktuálním vymezením akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Na společném setkání v Moravském Berouně se...

4. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Pamětní schránka připomene pohnutou historii Larischovy vily v Pardubicích.

PamÄ›tnĂ­ schrĂˇnka pĹ™ipomene pohnutou historii Larischovy vily v PardubicĂ­ch.

Součástí Larischovy vily v Pardubicích je ode dneška pamětní schránka s mincemi a dokumenty. Budoucím generacím připomene vznik budovy a její pozdější pohnutý...

4. května 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Na vybudování kontroverzní mezistanice lanovky na Ještěd vedení města netrvá

ilustrační snímek

Na vybudování kontroverzní mezistanice plánované lanovky na Ještěd vedení Liberce netrvá. S rozhodnutím, zda tam bude, chtějí podle náměstka primátora Jiřího...

4. května 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Černá pasažérka kavka. Dvoutýdenní záchrana uvězněného opeřence v Kobylisích má tříleté výročí

Pták se stal hitem na sociálních sítích. Důležité pro jeho záchranu bylo to,...

Chráněná kavka obecná před třemi lety v pražském metru uvízla na dlouhé dva týdny. Případ tehdy vyvolal mimořádnou záchrannou akci, do které se zapojili záchranáři i ochránci přírody, a ukázal, jak...

4. května 2026  16:30

Léky na hubnutí snižují riziko infarktu, ať je pojišťovny hradí, míní kardiologové

ilustrační snímek

Nejen od přebytečných kilogramů pomáhá nová generace léků na hubnutí. Mezinárodní studie odhalila, že také významně snižuje riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice či úmrtí z cévních příčin....

4. května 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.