Zemřelého údržbáře v Chřibské nahradí jeho syn, jedna úřednice po střelbě skončila

Základní úkony nyní zajišťují dvě úřednice, které občanům pomáhají například s vyúčtováním svozu komunálního odpadu, záležitostmi týkajícími se městských bytů nebo s poplatky za psy. Rozsah služeb by se měl v následujících dnech postupně rozšiřovat. Podle starosty Chřibské Jana Machače (nez.) by omezený režim mohl trvat přibližně jeden až dva týdny.
Knihovna, kde se teď úřaduje, je pro veřejnost otevřená vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:30 a následně od 12:30 do 15:30. V pátek bude provoz zkrácený do 15 hodin.
Samotná knihovna při střelbě neutrpěla žádné škody. „Útočník do ní vůbec nevstoupil, pravděpodobně ho odradily masivní dveře,“ uvedl starosta. Škody vznikly především ve vyšších patrech budovy, kde ještě pokračují opravné práce.
Podle vedení města bylo nutné opravit poškozené omítky, vymalovat místnosti, opravit podlahy a doplnit část vybavení včetně nábytku a IT techniky.
Policie uvedla, že pachatel během útoku vystřílel přibližně stovku nábojů, které poškodily dveře, okna, fasádu i vnitřní příčky budovy.
„Když policie vstoupila dovnitř, budova vypadala jako po intenzivním zásahu. Ve stěnách byly díry po střelách a všude byl prach z rozstřílených omítek,“ popsal situaci po útoku starosta Machač.
Dosavadní náklady na odstranění škod se podle něj pohybují v řádu stovek tisíc korun. „K dnešnímu dni jsme přibližně na částce 650 tisíc korun. Po započtení nového nábytku a dalších výdajů očekáváme, že celkové náklady dosáhnou zhruba 700 tisíc korun včetně DPH,“ uvedl.
Další škoda vznikla na služebním vozidle města, které bylo při střelbě zasaženo. Jeho hodnota byla přibližně 950 tisíc korun. Autorizovaný servis podle starosty doporučil vozidlo neopravovat. Pojišťovna by měla vyplatit plnění přibližně 400 tisíc korun.
Město zvyšuje bezpečnost
Vedení města zároveň připravuje další bezpečnostní opatření. Zvažuje například instalaci kovaných ochranných konstrukcí nebo mříží, které by oddělily jednotlivé části budovy. Ty by mohly být doplněny elektronickým vstupním systémem. Radnice ale zároveň řeší technická omezení starší budovy, například nedostatečné větrání v některých prostorách.
Během uzavření úřadu mohli lidé řadu záležitostí řešit elektronicky a tuto možnost mohou využívat i nadále. Podle úřednice Marie Drncové si na online komunikaci zvyklo více obyvatel než dříve.
„Máme pocit, že lidé jsou nyní shovívavější a snaží se situaci chápat. Snažíme se jim vycházet maximálně vstříc, ať už prostřednictvím internetu, nebo osobně,“ uvedla Drncová. Dodala, že občané mohou už nyní přijít zaplatit například nájem nebo poplatky, přičemž splatnost některých plateb byla posunuta.
Do knihovny dorazila také jedna z místních obyvatelek, která si přišla vyřídit dokumenty k nájemní smlouvě. Přiznala, že návrat do budovy pro ni nebyl jednoduchý. „Chtěla jsem to vyřídit už ten týden, kdy se to stalo. Vyšla jsem z domu a syn mi volal, co se tady děje. Došla jsem sem a stačilo mi to,“ řekla.
Podle starosty je podobná reakce mezi místními stále častá. „Je vidět, že to mají lidé pořád v hlavách,“ dodal.
24. ledna 2026
Událost se promítla také do personální situace úřadu. Dvě pracovnice jsou od útoku střelce stále na nemocenské a jedna úřednice podala výpověď. Údržbáře, který při střelbě zemřel, by měl v budoucnu částečně nahradit jeho syn spolu s dalším zaměstnancem.
Případ kriminalisté vyšetřují jako vraždu. Zabývají se také nedovoleným ozbrojováním, protože útočník použil nelegálně držené zbraně. Podle předběžných toxikologických výsledků byl muž v době útoku pod vlivem léčiv, nikoli alkoholu či drog.
Devětatřicetiletý střelec byl policii známý už z minulosti. Dopustil se majetkové i drogové trestné činnosti a řídil automobil pod vlivem drog. Podle policie souvisel útok s jeho osobními problémy, které směřovaly ke konkrétnímu zaměstnanci úřadu. Přesný motiv však kriminalisté nadále prověřují.
Při zásahu byli zraněni také tři policisté. Okolnosti zranění jedné zaměstnankyně úřadu nyní prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Existuje totiž podezření, že mohla být zasažena střelou ze služební zbraně zasahujícího policisty.
19. ledna 2026