Zemřelého údržbáře v Chřibské nahradí jeho syn, jedna úřednice po střelbě skončila

Lenka Dvořáková
  12:22
Po více než šesti týdnech od tragických událostí v Chřibské na Děčínsku dnes poprvé otevřeli knihovnu v budově městského úřadu, kde se střílelo. Právě v jejích prostorách nyní dočasně funguje omezená část úřední agendy. Budova byla uzavřená od 19. ledna, kdy zde ozbrojený muž zaútočil na zaměstnance úřadu. Při útoku zemřel jeden pracovník a dalších šest lidí utrpělo zranění. Pachatel po činu spáchal sebevraždu.

Základní úkony nyní zajišťují dvě úřednice, které občanům pomáhají například s vyúčtováním svozu komunálního odpadu, záležitostmi týkajícími se městských bytů nebo s poplatky za psy. Rozsah služeb by se měl v následujících dnech postupně rozšiřovat. Podle starosty Chřibské Jana Machače (nez.) by omezený režim mohl trvat přibližně jeden až dva týdny.

Po více než šesti týdnech se otevřel úřad v Chřibské na Děčínsku, kde v lednu útočil střelec. Dvě úřednice budou zatím vyřizovat jen některé záležitosti občanů v knihovně v přízemí. (4. března 2026)
Po více než šesti týdnech se otevřel úřad v Chřibské na Děčínsku, kde v lednu útočil střelec. Dvě úřednice budou zatím vyřizovat jen některé záležitosti občanů v knihovně v přízemí. Na snímku také starosta obce Jan Machač. (4. března 2026)
Po více než šesti týdnech se otevřel úřad v Chřibské na Děčínsku, kde v lednu útočil střelec. Dvě úřednice budou zatím vyřizovat jen některé záležitosti občanů v knihovně v přízemí. (4. března 2026)
Po více než šesti týdnech se otevřel úřad v Chřibské na Děčínsku, kde v lednu útočil střelec. (4. března 2026)
56 fotografií

Knihovna, kde se teď úřaduje, je pro veřejnost otevřená vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:30 a následně od 12:30 do 15:30. V pátek bude provoz zkrácený do 15 hodin.

Samotná knihovna při střelbě neutrpěla žádné škody. „Útočník do ní vůbec nevstoupil, pravděpodobně ho odradily masivní dveře,“ uvedl starosta. Škody vznikly především ve vyšších patrech budovy, kde ještě pokračují opravné práce.

Podle vedení města bylo nutné opravit poškozené omítky, vymalovat místnosti, opravit podlahy a doplnit část vybavení včetně nábytku a IT techniky.

Policie uvedla, že pachatel během útoku vystřílel přibližně stovku nábojů, které poškodily dveře, okna, fasádu i vnitřní příčky budovy.

„Když policie vstoupila dovnitř, budova vypadala jako po intenzivním zásahu. Ve stěnách byly díry po střelách a všude byl prach z rozstřílených omítek,“ popsal situaci po útoku starosta Machač.

Varoval ostatní, stavěl zátaras. Zmapovali jsme poslední chvíle hrdiny z Chřibské

Dosavadní náklady na odstranění škod se podle něj pohybují v řádu stovek tisíc korun. „K dnešnímu dni jsme přibližně na částce 650 tisíc korun. Po započtení nového nábytku a dalších výdajů očekáváme, že celkové náklady dosáhnou zhruba 700 tisíc korun včetně DPH,“ uvedl.

Další škoda vznikla na služebním vozidle města, které bylo při střelbě zasaženo. Jeho hodnota byla přibližně 950 tisíc korun. Autorizovaný servis podle starosty doporučil vozidlo neopravovat. Pojišťovna by měla vyplatit plnění přibližně 400 tisíc korun.

Město zvyšuje bezpečnost

Vedení města zároveň připravuje další bezpečnostní opatření. Zvažuje například instalaci kovaných ochranných konstrukcí nebo mříží, které by oddělily jednotlivé části budovy. Ty by mohly být doplněny elektronickým vstupním systémem. Radnice ale zároveň řeší technická omezení starší budovy, například nedostatečné větrání v některých prostorách.

Během uzavření úřadu mohli lidé řadu záležitostí řešit elektronicky a tuto možnost mohou využívat i nadále. Podle úřednice Marie Drncové si na online komunikaci zvyklo více obyvatel než dříve.

„Máme pocit, že lidé jsou nyní shovívavější a snaží se situaci chápat. Snažíme se jim vycházet maximálně vstříc, ať už prostřednictvím internetu, nebo osobně,“ uvedla Drncová. Dodala, že občané mohou už nyní přijít zaplatit například nájem nebo poplatky, přičemž splatnost některých plateb byla posunuta.

Do knihovny dorazila také jedna z místních obyvatelek, která si přišla vyřídit dokumenty k nájemní smlouvě. Přiznala, že návrat do budovy pro ni nebyl jednoduchý. „Chtěla jsem to vyřídit už ten týden, kdy se to stalo. Vyšla jsem z domu a syn mi volal, co se tady děje. Došla jsem sem a stačilo mi to,“ řekla.

Podle starosty je podobná reakce mezi místními stále častá. „Je vidět, že to mají lidé pořád v hlavách,“ dodal.

24. ledna 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Událost se promítla také do personální situace úřadu. Dvě pracovnice jsou od útoku střelce stále na nemocenské a jedna úřednice podala výpověď. Údržbáře, který při střelbě zemřel, by měl v budoucnu částečně nahradit jeho syn spolu s dalším zaměstnancem.

Případ kriminalisté vyšetřují jako vraždu. Zabývají se také nedovoleným ozbrojováním, protože útočník použil nelegálně držené zbraně. Podle předběžných toxikologických výsledků byl muž v době útoku pod vlivem léčiv, nikoli alkoholu či drog.

Devětatřicetiletý střelec byl policii známý už z minulosti. Dopustil se majetkové i drogové trestné činnosti a řídil automobil pod vlivem drog. Podle policie souvisel útok s jeho osobními problémy, které směřovaly ke konkrétnímu zaměstnanci úřadu. Přesný motiv však kriminalisté nadále prověřují.

Při zásahu byli zraněni také tři policisté. Okolnosti zranění jedné zaměstnankyně úřadu nyní prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Existuje totiž podezření, že mohla být zasažena střelou ze služební zbraně zasahujícího policisty.

19. ledna 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Metro Českomoravská finišuje s rekonstrukcí, už je známý termín otevření

Vítězný návrh Maxima Velčovského a edit! architects stanice metra linky B...

Zrekonstruovaná stanice metra Českomoravská se po více než roční rekonstrukci otevře už brzy. Dopravní podnik oznámil termín, rekonstrukce se tak stíhá podle plánu do zahájení mistrovství světa v...

4. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:35

Hrabalova chata se stala kulturní památkou, má tak ochranu i pro další generace

Hrabalova chata v Kersku.

Chata spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku je nově kulturní památkou, rozhodlo o tom ministerstvo kultury. Objekt je ve vlastnictví Středočeského kraje. V roce 2024 zde bylo otevřeno...

4. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

První z obviněných kvůli pískovně v Černovicích míří k soudu

ilustrační snímek

První z obviněných v kauze pískovny v Brně-Černovicích míří k soudu, krajský soud jednání nařídil na druhou polovinu dubna. Vyplývá to z justiční databáze. Jde...

4. března 2026  13:53,  aktualizováno  13:53

Představení Ochotníků z Rantířova přispěje na opravu zázemí hospice

ilustrační snímek

Tradiční benefiční představení Ochotníků z Rantířova letos pomůže s opravou zázemí domácího hospice Bárka v jihlavské Mahenově ulici. Dvě představení hry...

4. března 2026  13:48,  aktualizováno  13:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velikonoce 2026: Kdy budou mít obchody zavřeno a proč se na Velký pátek nesmí prát prádlo?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale pro mnohé také oslavou příchodu jara a probouzející se přírody. Zatímco věřící si připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, lidové tradice se...

4. března 2026  15:21,  aktualizováno  15:24

Retail Summit 2026: Zdravé vztahy jako motor růstu retailu

4. března 2026  15:16

Olomoucké muzeum má nový vzdělávací cyklus Civilizace, otevře ho egyptolog

ilustrační snímek

Vlastivědné muzeum v Olomouci (VMO) nabídne návštěvníkům výstavně-vzdělávací cyklus Civilizace. Prostřednictvím výstav, přednášek a debat chce zkoumat otázku,...

4. března 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

McDonald's míří do krajiny rybníků. Nová restaurace otevřela v Třeboni

4. března 2026  15:14

V Brně otevře nové nákupní centrum, ve slavnostní den obchody nabídnou slevy

Na severu Brna ve čtvrtek 5. března 2026 nové nákupní centrum OC Kaskády...

Dvě desítky nových obchodů od potravin a drogerie přes oblečení až po hobbymarket nebo hračky rozšíří už od čtvrtka nákupní možnosti lidí žijících zejména na severu Brna. U výpadovky na Svitavy vedle...

4. března 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

V Lipně je teď tolik sinic, jako mají přes léto rybníky. Značí to závažnější problémy

Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.

Množství sinic v lipenské přehradě je letos i v zimě extrémně vysoké. Odpovídá hodnotám, které vykazují produkční rybníky v létě. Vyplývá to z analýzy vědců z Biologického centra Akademie věd ČR v...

4. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Za hranicemi telekomunikací: Zkoumání deterministických cest k podnikatelskému úspěchu v agentní éře

4. března 2026  14:56

Ostravští kriminalisté objasnili sérii 90 vloupání, škoda byla 1,5 milionu korun

ilustrační snímek

Ostravským kriminalistům se podařilo objasnit sérii 90 případů vloupání do různých objektů a automobilů. Na svědomí ji podle policistů má nezávisle na sobě...

4. března 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.