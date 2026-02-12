Střelec z Chřibské neměl v těle drogy, řekla policie. Otevření úřadu se posouvá

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:52aktualizováno  14:52
Muž, jenž v lednu střílel v Chřibské na Děčínsku, nebyl době útoku pod vlivem drog. Informovala o tom policie. Vedení obce pak uvedlo, že úřad se po incidentu z 19. ledna příští týden neotevře. Bude ještě pokračovat odstraňování následků tragické události. Předběžně se počítá s otevřením v týdnu mezi 23. a 27. únorem. Úřad dál funguje v omezeném režimu.

„Útočník nebyl v době činu pod vlivem návykových látek,“ uvedl mluvčí policie Kamil Marek. O jeho problémech s drogami spekulovali místní. V minulosti se nicméně kvůli drogám potýkal se zákonem. Měl za sebou mimo jiné majetkovou i drogovou trestnou činnost a řídil auto pod vlivem drog.

Městský úřad v Chřibské s vyvěšenou černou vlajkou (23. ledna 2026)
Pietní místo před Městským úřadem v Chřibské, kde lidé uctívají zastřeleného Libora Cicvárka. (23. ledna 2026)
Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním úřadě. (19. ledna 2026)
Auto poškozené střelbou před obecním úřadem v Chřibské na Děčínsku (19. ledna 2026)
39 fotografií

Na městském úřadě se dál intenzivně pracuje. „Bohužel se nám zpozdily některé stavební práce. Hlavně jde o povrchové úpravy omítek ve spojovací chodbě a hlavní části,“ uvedl starosta Jan Machač (nez.), kterého útočník v lednu postřelil. Zranění tehdy utrpělo celkem šest lidí. Zemřel zaměstnanec úřadu. Pachatel se zastřelil.

Předpokládané zpřístupnění úřadu pro veřejnost se tak podle něj minimálně o týden posouvá.

Varoval ostatní, stavěl zátaras. Zmapovali jsme poslední chvíle hrdiny z Chřibské

Náklady zatím starosta odhaduje na 120 až 180 tisíc korun. Další náklady si zřejmě vyžádá zprovoznění IT techniky. Útočník podle policie vystřílel asi 100 nábojů. Město se chce obrátit kvůli úhradě škod na pojišťovnu. Dosud hradí město stavební práce a další nápravy škod ze svého zhruba pětaosmdesátimilionového rozpočtu.

Úřad dál funguje prostřednictvím e-mailu, datové schránky a telefonu. Město odložilo vyúčtování správních poplatků a poplatků za odpad. Bez přerušení funguje terénní provoz, jako je údržba silnic, svoz a likvidace odpadů a další. Pracovníci se setkávají s občany po domluvě v terénu, vyjíždějí k nim domů.

Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Policie také zahájila úkony trestního řízení pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně. Marek vyvrátil spekulace, že by o zbraních či útoku střelce policie věděla předem.

Ať střílí po nás. Policisté v Chřibské strhávali pozornost útočníka, pálil stokrát

„Policie před událostí neměla žádné konkrétní poznatky o plánování útoku ani o nelegálním držení zbraní,“ uvedl mluvčí. Doplnil, že postup policie se prověřuje. Zatím se zjistilo, že policie neudělala chybu.

Motivem jednání útočníka, který se pak zastřelil, bylo řešení osobních problémů, směřovaly ke konkrétnímu člověku, který pracoval na městském úřadě, uvedla policie. Dodala však, že samotný motiv činu dál prověřuje. Zajištěným stopám z místa činu se věnují znalci, pokračuje vyhodnocování kamerových záznamů a výslechy.

24. ledna 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Osudy jihlavských legionářů přiblíží přednáška, zúčastní se i jejich potomci

Ĺ edesĂˇtiletĂ˝ VeÄŤernĂ­ÄŤek se nastÄ›hoval do pavilonu H brnÄ›nskĂ©ho vĂ˝staviĹˇtÄ›

