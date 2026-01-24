Lidé zaplnili kostel, aby uctili hrdinu „Cícu“. V Chřibské se loučili s obětí střelby

Lidé v Chřibské na Děčínsku v sobotu dopoledne uctili památku Libora Cicvárka, oběti pondělní střelby na městském úřadu. Zcela zaplnili kostel sv. Jiří, odhadem dorazilo kolem dvou set lidí. Po útoku střelce utrpělo zranění šest lidí, pachatel se na místě zastřelil.

Lidé do kostela sv. Jiří začali přicházet již po půl desáté dopoledne. Přinášeli květiny, mnozí neskrývali slzy. Přišli uctít památku Libora Cicvárka, zaměstnance městského úřadu, kterého střelec na radnici zabil. Mezi smutečními hosty nechyběli pozůstalí, přátelé, kolegové ani místní obyvatelé. Kostel zaplnili do posledního místa a mnozí museli během obřadu stát. Dorazil také krajský policejní ředitel Zbyněk Dvořák.

34 fotografií

Zádušní mše začala v 10:00 hodin pod vedením Antonína Sedláka z chřibské farnosti. Rekviem trvalo necelou hodinu. „Přišli jste, abychom se společně rozloučili s člověkem, který mnohým z vás přirostl k srdci,“ pronesl. Přítomní se za oběť tragédie modlili a v průběhu mše zazněly i vzpomínky na Cicvárkův život.

Schovával jsem se v kotelně, říká postřelený starosta Chřibské. V obci bude mše

Po skončení mše se někteří vydali před budovu městského úřadu, aby zde zapálili svíčku a v tichosti zavzpomínali na „Cícu“, jak Liboru Cicvárkovi přezdívali. „Znala jsem ho od dětství. Byl to ten nejhodnější člověk,“ pronesla jedna z místních. Většina ostatních se však do řeči pouštět nechtěla. Lidé odcházeli se sklopenými zraky a v naprostém tichu; tíha tragédie je příliš čerstvá.

Podle místních byl skutečným hrdinou. Útočník postřelil i starostu Jana Machače (nez.), kterému se podle něj Cicvárek snažil okamžitě pomoci.

Tragickou událost dodnes připomínají stopy po kulkách ve fasádě. Okna, která střelec prostřelil, museli pracovníci provizorně zakrýt deskami. Kdy se úřad znovu otevře pro veřejnost, není v tuto chvíli jasné.

Zlo vstoupilo do našich životů, píše rodina oběti z Chřibské. Úřad zůstává zavřený

K útoku došlo v pondělí dopoledne. Devětatřicetiletý pachatel s kriminální minulostí měl u sebe čtyři zbraně, ze kterých během incidentu vypálil přibližně 100 nábojů.

Zastřelil zaměstnance městského úřadu. Šest dalších lidí utrpělo při události zranění, z toho byli tři policisté. Je možné, že jedna ze zraněných žen byla zasažena střelou ze služební zbraně policisty. Celým případem se zabývá i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Podle policie bylo motivem útočníka řešení osobních problémů, které směřovaly ke konkrétnímu pracovníkovi městského úřadu. Policie celou událost dál vyšetřuje.

Všechny vás tu vystřílím, řval. Vědělo se, že útočník z Chřibské má zbraně a bere drogy

Ústecký kraj zřídil transparentní účet na pomoc pozůstalým a zraněným. Otevřen bude do konce března.

