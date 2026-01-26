Pro oběť střelby v Chřibské chce hejtman medaili, starosta je stále v nemocnici

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:02aktualizováno  15:46
Jeden ze tří policistů zraněných před týdnem při zásahu během střelby na úřadě v Chřibské na Děčínsku zůstává v pracovní neschopnosti. Dva zranění policisté se již vrátili do služby. Domů dnes lékaři propustili postřelenou ženu, zraněný starosta Jan Machač (nez.) je dál v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Po řádění střelce zemřel zaměstnanec radnice, celkem bylo zraněno šest lidí. Útočník se zastřelil. Pro oběť střelby chce hejtman státní vyznamenání.

„Žena, která byla v souvislosti se střelbou v Chřibské hospitalizována v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, byla v průběhu pondělí propuštěna do domácího léčení,“ řekla Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou ústecká nemocnice patří.

Auto poškozené střelbou před obecním úřadem v Chřibské na Děčínsku (19. ledna 2026)
Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním úřadě. (19. ledna 2026)
Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)
Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním úřadě. (19. ledna 2026)
Je možné, že jedna ze zraněných žen byla zasažena střelou ze služební zbraně policisty, proto se případem zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Lidé zaplnili kostel, aby uctili hrdinu „Cícu“. V Chřibské se loučili s obětí střelby

Na městském úřadu v Chřibské na Děčínsku pokračuje odstraňování následků tragické střelby z minulého týdne, uvedli dnes na webu zástupci úřadu. Pracovníci fungují online, v naléhavých případech se na ně může veřejnost obrátit prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky. Město odložilo vyúčtování zálohových plateb na svoz odpadu. Úřad zůstává zavřený do odvolání.

„Otevřeme, jakmile to bude možné,“ uvedli dnes zástupci radnice. „Naši hospitalizovaní kolegové se zotavují a v řádu několika dnů by měli být v domácí péči. Další dva jsou zatím v pracovní neschopnosti,“ stojí v příspěvku. Vedle starosty utrpěl zranění také místostarosta Jaromír Nepovím (nez.).

Útočník podle policie vystřílel asi sto nábojů. Střely zanechaly stopy v oknech, která pracovníci úřadu zabednili. Prohlubně po střelách jsou na fasádě. Tragédii připomínají střepy z prostříleného vozidla před radnicí. Úřad vyvěsil černou vlajku, u vchodu vzniklo pietní místo.

Schovával jsem se v kotelně, říká postřelený starosta Chřibské. V obci bude mše

Ústecký kraj otevřel transparentní účet na pomoc rodině oběti a zraněným, kde bylo dnes dopoledne přes 520 tisíc korun. Kraj přispěl 200 tisíci korunami. Někteří dárci připisují vzkazy s vyjádřením soustrasti a slova podpory zraněným. Účet s číslem 22229922/0800 u České spořitelny bude aktivní do 31. března.

Devětatřicetiletý útočník měl za sebou trestní minulost. U sebe měl čtyři nelegálně držené zbraně, další dvě našli policisté u něj doma. Motivem jednání útočníka, který se po činu zastřelil, bylo řešení osobních problémů. Podle policie směřovaly ke konkrétnímu člověku, který pracoval na městském úřadě. Samotný motiv se však dál prověřuje.

Minutou ticha dnes uctili památku oběti střelby zastupitelé Ústeckého kraje na začátku zasedání. Hejtman Richard Brabec (ANO) řekl, že chce prezidentovi Petru Pavlovi navrhnout, aby muže, jehož útočník zastřelil, udělil medaili Za hrdinství.

„Město je paralyzováno psychicky. Pro ty, kteří to zažili, opravdová noční můra, výjimečná tragédie,“ uvedl hejtman s tím, že je ve spojení s rodinou zastřeleného muže. Podle starosty se mu právě muž, který se později stal obětí útoku, snažil v nebezpečné situaci pomoci.

Poslední rozloučení se zemřelým se koná v úterý odpoledne ve smuteční síni v České Kamenici na Děčínsku.

