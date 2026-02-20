Zabijáka nesmí nic připomínat. Chřibská se vrací do života a vyhlíží otevření úřadu

Lenka Dvořáková
  16:02
Život v Chřibské na Děčínsku, kde v lednu místní obyvatel Roman Cimpl zastřelil jednoho člověka, šest dalších zranil a pak obrátil zbraň proti sobě, se pomalu vrací do normálu. Na úřadě se intenzivně pracuje speciálně na místech, kde kulky „udělaly“ díry. Podle místních mohl muže k činu ponouknout tlak, kterému čelil kvůli stylu svého života. Jiní, kteří na něj mají neblahé vzpomínky, mluví o karmě.
Chřibská na Děčínsku.

Chřibská na Děčínsku. | foto: Lenka Dvořáková, MF DNES

Do obrazu celé události se promítá výpověď jedné z příbuzných, kterou lednový útok vrátil k osobní tragédii z minulosti. V červnu 2025 přišla o mladého příbuzného, který ve svých devětadvaceti letech zemřel na předávkování drogami. Tragédie se odehrála v bytě, kde tehdy žil právě Roman Cimpl. „Je to něco, s čím se člověk nikdy úplně nesrovná,“ říká.

Podle informací, se kterými tehdy pracovala policie, šlo o kombinaci více látek. Vyšetřovatelé se zabývali i tím, v jakém prostředí se mladý muž pohyboval a kde k látkám přišel. Přímé závěry dnes žena nekomentuje, připouští ale, že okolnosti případu v ní dodnes zůstávají živé. Zároveň otevřeně říká, že tehdejší vyšetřování v ní zanechalo pocit neuzavřenosti. „Některé věci asi odbyli příliš rychle,“ uvádí.

Nechce tvrdit, že by policie pochybila, podle ní ale nebylo vše dotaženo tak, jak by si představovala. „Možná se postupovalo podle pravidel, ale jako rodina jsme zůstali s pocitem, že odpovědi na to, kde se ‚smrtící koktejl‘ vzal nebo kdo ho podal, přišly jen částečně,“ dodává.

Mluvčí policie Kamil Marek k tomuto uvedl, že policie v dané době pracovala s informacemi, které nebyly podloženy konkrétními důkazy. Podle něj byly některé skutečnosti takzvaně „vzaty na vědomí“ a policisté je vyhodnocovali v rámci svých zákonných možností. „Pokud nejsou k dispozici přímé důkazy, je postup policie vždy limitován právním rámcem,“ uvedl.

Události z letošního ledna v příbuzné oběti z Cimplova bytu staré rány znovu otevřely. Samotná střelcova sebevražda v ní nevyvolala pocit zadostiučinění, spíše dojem uzavření. „Neříkám to jako soud. Já tomu říkám karma. Ne jako trest, ale jako návrat věcí, které si člověk nese s sebou,“ dodala.

Lednovou tragédii policie kvalifikovala jako zvlášť závažný zločin vraždy a zároveň zahájila úkony trestního řízení pro nedovolené ozbrojování, protože pachatel střílel z nelegálně držených zbraní. Podle mluvčího Marka byl muž v době činu pod vlivem léků, nikoli však alkoholu nebo drog. Policie tím vyvrátila spekulace o zdrogovaném zabijákovi, potvrdila ale to, co věděli místní dávno - Cimpl „jel“ v drogové trestné činnosti a sám drogy užíval.

Zlo vstoupilo do našich životů, píše rodina oběti z Chřibské. Úřad zůstává zavřený

Motivem jeho jednání bylo podle policie řešení osobních problémů, které směřovaly ke konkrétnímu člověku pracujícímu na městském úřadě. Přesné okolnosti a motiv činu kriminalisté nadále prověřují, pokračuje vyhodnocování kamerových záznamů, zpracování znaleckých posudků i výslechy svědků. Postup policistů je rovněž předmětem prověřování, dosavadní závěry však nenasvědčují pochybení.

Starosta Jan Machač zároveň připouští, že podle jeho názoru mohl u útočníka sehrát roli i dlouhodobý tlak způsobený opakovaným vyšetřováním policie v souvislosti s drogovou trestnou činností. „Řešily se i některé starší případy v jeho okolí, včetně úmrtí člověka, který zemřel na předávkování,“ uvedl starosta s tím, že jde o jeho osobní pohled a že konečné závěry náleží vyšetřovatelům. Zda si šel Cimpl vyřizovat na úřad účty se svojí matkou, která tu pracovala, by bylo jen spekulací, kterou nikdo nepotvrdí.

Stěny zasažené kulkami otloukli na cihlu

Podle Machače je nálada ve městě stále spíše smutná, zároveň ale věří v postupné zklidnění situace. Ostatně i proto je velmi důkladná probíhající oprava radnice. Třeba stěny, které zasáhly kulky, byly otlučeny na cihlu a znovu omítnuty. Nic nesmí lidem, kteří sem přijdou, připomínat zabijáka.

„Je to událost, se kterou se musí každý popasovat sám. My se ale snažíme, aby lidé věděli, že na to nezůstávají sami,“ uvedl. Město má stále připravené různé podpůrné aktivity ve spolupráci s organizacemi poskytujícími psychologickou pomoc.

Podle starosty psychologickou podporu vyhledalo jen několik obyvatel Chřibské. „Pomoc je stále dostupná, ale vždy musí přijít i vůle ji přijmout,“ říká Jan Machač. Návrat k běžnému provozu a znovuotevření úřadu vnímá jako důležitý krok. „Budeme se snažit šířit pozitivní energii. Největším a nejúčinnějším lékem ale bude čas – a věřím, že i příchod jara,“ míní.

„Už aby se úřad otevřel. Člověk si aspoň oddechne, že se město zase rozjede,“ říká paní Dana, která v Chřibské žije. Podle ní bylo nejtěžší období hned po útoku, kdy panovala nejistota a obavy.

Podobně to vnímá i pan Martin. „Hlavní je, že už nehrozí žádné nebezpečí. Pro mě to skončilo ve chvíli, kdy bylo jasné, že útočník je mrtvý,“ říká. „Možná to zní tvrdě, ale mám pocit, že se tím uzavřela jedna hodně těžká kapitola.“

Jiný názor má paní Libuše. „Já na radnici zatím jít nechci. Vím, že to bude opravené, ale pořád se mi to vybavuje,“ říká.

Úřad nahrazuje restaurace

Městský úřad v Chřibské se měl původně po střeleckém útoku znovu otevřít veřejnosti v příštím týdnu. Obnovení běžného provozu ale bude ještě o týden posunuto. Zastupitelé tak musí jednat v nedaleké restauraci. Radnice je měsíc zavřená jednak z důvodu vyšetřování policie, ale hlavně kvůli důkladným opravám.

Střelec vyzbrojený několika zbraněmi včetně samonabíjecí pušky nejprve střílel v blízkosti budovy městského úřadu, poté do objektu vstoupil. Zasáhl několik lidí, mezi nimi i starostu Machače. Jeden ze zaměstnanců úřadu svým zraněním podlehl. Pachatel po útoku spáchal sebevraždu. Je možné, že jednu ze zraněných žen zasáhla odražená kulka vystřelená policistou.

19. ledna 2026

KRIMI

Cimplovo řádění zničilo některé dveře, dřevěné zárubně, rozstřílena byla také dvě okna i s rámy, která musela být vyměněna. Největší škody utrpěl kancelářský nábytek, zejména ten, který lidé na úřadě během útoku použili jako zátaras dveří, kdy se například místostarosta a nakonec zastřelený údržbář snažili chránit před zabijákem. Poškozeny byly rovněž monitory, podlahy a sádrokartonové příčky. Policie na místě zajistila více než sto vystřílených nábojnic.

„Náklady na opravy město zatím odhaduje na 120 až 180 tisíc korun. Další výdaje si pravděpodobně vyžádá také zprovoznění informačních technologií, které byly při útoku poškozeny,“ uvedl Machač. Město se chce kvůli úhradě škod obrátit na pojišťovnu.

Radnice zároveň odložila místním vyúčtování správních poplatků a poplatků za odpad. Bez přerušení pokračoval terénní provoz, například údržba komunikací, svoz a likvidace odpadu nebo další technické služby. Pracovníci úřadu se s občany setkávali po předchozí domluvě v terénu a v případě potřeby vyjížděli přímo k nim domů.

Matka na psychiatrii

Podle dostupných informací se matka Romana Cimpla v současnosti nachází v psychiatrickém zařízení. Okolnosti její hospitalizace nejsou veřejně známé a město je nijak nekomentuje. Lidé z okolí ale připouštějí, že rodinné zázemí útočníka bylo dlouhodobě složité a poznamenané problémy, které se v průběhu let spíše prohlubovaly. I to podle některých mohlo přispět k psychickému tlaku, ve kterém muž žil. Nejde však o oficiální závěry vyšetřování.

Ženu v Chřibské možná zasáhla policejní kulka při přestřelce s útočníkem

To nadále pokračuje. Podle informací Chřibských zatím ale nebyla vyslechnuta družka Romana Cimpla, není ani pro nic vyšetřována. Policie tyto informace nepotvrdila ani nevyvrátila a konkrétní úkony v rámci vyšetřování nekomentuje.

Pokud jde o ženu zasaženou pravděpodobně policejní kulkou do ramene, tak ani tato událost není uzavřena. Okolnostmi tohoto incidentu se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů. Její mluvčí Jakub Augusta uvedl, že vyšetřování může trvat i několik měsíců.

24. ledna 2026

KRIMI

Innomotics vstupuje na Amper s inovacemi pohonů a řešeními pro úsporu energie

20. února 2026  16:57

