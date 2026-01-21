Podrobnosti připravujeme...
Ať střílí po nás, strhávali policisté v Chřibské pozornost útočníka. Pálil stokrát
KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.
Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...
VIDEOSTREAM ZDARMA: Léčba molekulárním vodíkem zahajuje fázi klinické studie
Za škody způsobené chráněnými druhy vyplatil stát v Libereckém kraji 3,6 mil.Kč
Škod způsobených hospodářům zvláště chráněnými živočichy loni v Libereckém kraji ubylo, na náhradách stát vyplatil 3,6 milionu korun, což je meziročně zhruba o...
Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky postupně obnovují
Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...
Uherské Hradiště usiluje o dotaci na zimní stadion, může ušetřit třetinu ceny
Nový zimní stadion v Uherském Hradišti, který už se pomalu staví na místě původního, přijde na zhruba 357 milionů korun. Je to vůbec největší investice města za poslední roky. Jedním z klíčových...
Dětského psychologa soudí za zneužívání chlapců. Je to vydírání, tvrdí
Proces s dětským psychologem pokračoval v úterý s vyloučením veřejnosti před českobudějovickým okresním soudem. Muž je obžalovaný ze sexuálního zneužívání nezletilých chlapců, které k němu přivedli...
Domov seniorů ukazuje budoucnost s důrazem na soukromí. Stavbu podpírá strom
Senioři na Svitavsku, kteří se o sebe nedokážou postarat, budou mít šanci prožít důstojné stáří. Po dvouletém úsilí byla ve Vendolí dokončena stavba nového komunitního domova pro seniory, který udává...
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...
Projekt Nadaní studenti na zlínské fakultě propojuje výuku s praxí
Své závěrečné práce dnes na Fakultě managementu a ekonomiky zlínské Univerzity Tomáše Bati obhajovali studenti, kteří se zapojili do projektu Nadaní studenti....