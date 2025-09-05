Chtěl do Německa dostat běžence, na Chomutovsku ho chytila policie

Skupina se podle dosavadních zjištění dostala z Iráku přes Turecko do Rakouska a pak do Česka, odkud chtěla pokračovat k našim severním sousedům.
Pomoci jim s tím měl 37letý muž, rovněž Iráčan a člen organizované skupiny převaděčů.
Čtveřici měl podle předem sdělených instrukcí vyzvednout u Českých Budějovic a odvézt je přes hraniční přechod Kalek na Chomutovsku do Německa.
Brzy po přejetí hranice však řidiče zastavila německá hlídka. Převaděč se proto pokusil ujet – otočil vůz a zamířil zpět do České republiky.
„Němečtí policisté vozidlo pronásledovali a pár metrů za českými hranicemi ho zastavili. Následně řidiče zadrželi čeští policisté z chomutovského územního odboru, kteří od německých kolegů obdrželi o věci informace,“ přiblížila chomutovská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Migranty převzala cizinecká policie a převezla je do zařízení pro zajištění cizinců.
Převaděč čelí trestnímu stíhání pro spáchání zločinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, byl také eskortován do vazební věznice.
U soudu mu hrozí trest odnětí svobody na dva roky až osm let.