Chybějící peníze od státu na silnice Ústecký kraj doplní z vlastních prostředků

Každoroční příspěvek od státu na opravu silnic nahradí Ústecký kraj z vlastních rezerv. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) kraj ročně dostával zhruba 280 milionů korun. Z vlastních peněz přidá na silnice kvůli výpadku dotace 130 milionů korun. ČTK to řekla mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Na účtech má kraj necelé tři miliardy korun, peníze jsou vázané na konkrétní investice, dotace, řekl dnes ČTK krajský radní pro finance Jan Růžička (KDU-ČSL).
Premiér Andrej Babiš (ANO) potvrdil, že kraje příští rok nedostanou ze SFDI peníze na opravy silnic nižších tříd. V příspěvku na sociální síti uvedl, že regiony mají na účtech na opravy dost peněz z rozpočtového určení daní. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015, to bylo ale podle premiéra jen něco navíc.
Že mají kraje peníze na účtech, podle Růžičky automaticky neznamená, že to jsou peníze, s nimiž může kraj volně nakládat. "To má jenom Praha. Kraje mají peníze na účtech, které čerpají postupně na investice, rozdělují je obcím třeba v rámci vodního hospodářství," uvedl Růžička.
Volné peníze na účtě kraj podle Růžičky musí mít, aby mohl dotovat sociální oblast, začít s některými opravami silnic či transformačními projekty. Na některé projekty čerpá kraj evropské dotace, často ale až zpětně. "Dohodli jsme se, že do silnic peníze musíme dát, kolik je potřeba, protože by se to později prodražilo. Proto použijeme vlastní zdroje z rezervy," řekl Růžička.
Ústecký kraj za posledních pět let dostal od SFDI v součtu 1,414 miliardy korun, z toho nejvíce v roce 2023, tehdy to bylo přes 430 milionů korun. Letos má Ústecký kraj v rozpočtu na opravu silnic téměř 593 milionů korun, loni byly výdaje do silniční sítě 462 milionů korun.
Hospodaření kraje loni skončilo přebytkem 212 milionů korun. O 112 milionů korun navýšili zastupitelé centrální rezervu a o 100 milionů korun navýšili investiční dotaci Krajské zdravotní, která spravuje sedm nemocnic v regionu. Přebytek vznikl nepoužitím centrální rezervy 83 milionů korun a úsporou výdajů některých odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje, uvedl kraj v závěrečném účtu. Centrální rezerva slouží podle Růžičky například v případě, kdy se stane havárie ve škole a je nutné peníze okamžitě čerpat. "Rozhodně nemáme žádné peníze, o kterých bychom nevěděli, co s nimi," dodal.