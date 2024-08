Císařský den

Chlumec

Festival Chlumecký guláš

Trampské a folkové písně i country a bluegrass hudba rozezní Zámecký park v Chlumci u Ústí nad Labem při 36. ročníku festivalu Chlumecký guláš. V sobotu od 13 hodin vystoupí kapely Nádraží Chlumec, Blue Eyes, Šafrán, Gladly S. W., Mandala, Hoboes Revival Alva, zpěvák a kytarista Jaroslav Samson Lenk a nakonec kapela Poutníci. Lístky stojí 200 a 150 korun, děti do 12 let mají vstup zdarma. Možnost parkování a stanování v místě akce zdarma.

Lovosice

Valdštejnské slavnosti

Tradiční Valdštejnské slavnosti v Lovosicích, jejichž letošním tématem je vzpomínka na husitského vojevůdce Jana Žižku při příležitosti 600 let od jeho úmrtí, začínají v sobotu od 14 hodin na Václavském náměstí. Těšit se můžete na šermířské souboje, historická řemesla, dobové tábory, bubeníky, kejklíře, žongléře, dobovou hudbu nebo soutěže pro děti. Připraveno bude také představení, které vás zavede do minulosti a ukáže Lovosice za doby husitů. Vstupné na slavnosti se neplatí.

Rumburk

Rumburské slavnosti

Spoustu muziky různých žánrů a pestrou zábavu pro malé i velké nabídnou v sobotu Slavnosti města Rumburk, které se budou konat od 10 hodin v parku Rumburské vzpoury. Na pódiu se vystřídají zpěvačka Petra Černocká, kapela Inflagranti s Josefem Vojtkem, Olympic, The Rockset – World Roxette Tribute Band, zpěvák Milan Peroutka s kapelou Perutě či divadla Hnedle Vedle a Loudadlo. Pro děti budou připravené kolotoče, skákací hrad či jízda na ponících. Vstupné je 100 a 50 korun, děti do 120 cm neplatí.

Opárenské údolí

Opárenská kecka

Na dobrodružnou stezku plnou zábavných úkolů můžete s dětmi v sobotu od 9 hodin vyrazit do Opárenského údolí pod Lovošem. Na trase bude připraveno 5 soutěžních stanovišť, kde si vyzkoušíte chůzi po lanové lávce, rybaření, střelbu z luku či poznávání zvířat a rostlin. Start i cíl je ve sportovním areálu Malé Žernoseky. Registrovat se lze až do 14 hodin, startovné je 90 korun pro dospělé a 60 korun pro děti do 15 let. Na cestu dostanete mapku, v cíli pak obdržíte pamětní list.