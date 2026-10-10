Cítoliby na Lounsku v referendu jasně odmítly stavbu větrných elektráren

Občané Cítolib na Lounsku v referendu jasně odmítli výstavbu a provozování větrných elektráren v katastrálním území obce. Vyplývá to z výsledků hlasování zveřejněných na úřední desce obce. Referendum je závazné, hlasovalo 59,31 procenta oprávněných voličů.
V Cítolibech se referendum konalo s komunálními a senátními volbami. O vyhlášení referenda rozhodli v září zastupitelé obce. Zájem postavit větrné elektrárny měli investoři i v dalších obcích na Lounsku, nikde jinde ale referendum nyní nevyhlásili. Zástupci některých obcí se už dříve shodli, že větrníky nechtějí.
V Cítolibech bylo registrováno 870 voličů. Proti větrníkům se vyslovilo 71,32 procenta voličů, pro bylo 27,52 procenta. Jeden člověk odevzdal hlas, aniž označil křížkem odpověď. Účast činila 59,31 procenta, referendum je tak platné a závazné.
O vyhlášení referenda rozhodli zastupitelé jednomyslně. "Hned na začátku, když za námi zájemce o stavbu větrníků přišel, jsme řekli, že k tomu budeme chtít vyjádření občanů, tak to plníme," řekl ČTK před konáním referenda starosta městyse Zdeněk Vaic (Unie pro sport a zdraví). Mezitím vznikla petice, v níž lidé vyslovili nesouhlas se stavbou, podle starosty však pod ní nebylo dost podpisů.
"Dopadlo to tak, jak jsme čekali. Bereme to jako závazek do dalších let," řekl dnes ČTK starosta.
Zájem postavit větrné elektrárny na Lounsku oznámila před více než rokem společnost meridian Nová Energie. Původně chtěla firma v katastru Cítolib nechat zřídit čtyři elektrárny, později jejich počet snížila na dvě. Městysi za ně nabídla jednorázově dva miliony korun a každý další rok provozu přes 1,6 milionu korun. Za 25 let životnosti zařízení by tak Cítoliby získaly nejméně 42,3 milionu korun.
Starosta předpokládal, že občané větrníky v referendu odmítnou. "V územním plánu povolené nejsou, takže by to bylo pouze potvrzení toho, za čím jsme si v minulosti stáli," uvedl Vaic.
Záměr firmy byl na Lounsku až 17 větrných elektráren. Kromě Cítolib také v okolí Jimlína, Líšťan, Peruce, Veltěže či Smolnice. Zástupce investora Pavel Mrva na setkání s občany před rokem uvedl, že větrníky budou vždy nejméně kilometr od krajních budov, takže nebudou rušit hlukem.
Starosta Jimlína Vladimír Svoboda (nestr.) dnes ČTK řekl, že záměr odmítl. "Mě z občanů do referenda nikdo netlačí. Je tu krásný pohled na České středohoří a větrníky by rušily krajinný ráz," řekl. Líšťany odmítly větrníky v referendu už v minulosti. Starosta Peruce Jan Vnouček (nestr.) ČTK řekl, že investoři někdy tlačí na samosprávy s tvrzením, že když s tím jedna obec nebude souhlasit, schválí stavbu ta sousední. "Jako mikroregion Perucko jsme se dohodli, že nebude nikdo pro. Tady je hustá zástavba, do které se stožáry nehodí, unikátní výhledy by větrníky zkazily," řekl.
Lounsko původně bylo na mapě takzvaných akceleračních oblastí s rychlejším a jednodušším povolováním stavby obnovitelných zdrojů energie. "Od té doby, co bylo naše území z mapy vyjmuto, se už žádný investor neozval," uvedl Vnouček.
Součástí říjnových voleb bylo 19 referend o výstavbě větrných elektráren. Lidé v nich rozhodovali až o 81 nových turbínách o celkovém výkonu 450 megawattů (MW). To by znamenalo více než zdvojnásobení dosavadní větrné kapacity v Česku a elektřinu pro zhruba 400.000 domácností. Vyplývá to z analýzy Svazu moderní energetiky. V současnosti je v Česku v provozu zhruba 220 větrných elektráren s výkonem 380 MW.