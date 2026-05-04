ČT: Policie obvinila v chomutovské kauze dalších šest lidí a tři firmy

Policie obvinila dalších šest lidí a tři firmy v kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče (zvolen za ANO), která se týká ovlivňování veřejných zakázek. České televizi to řekla náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová. Celkem tak trestnímu stíhání čelí 20 lidí a osm firem, dva obvinění podle Doušové přistoupili na dohodu o vině a trestu. Podle žalobce manipulovali zejména s přidělováním veřejných zakázek, které zadávala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
"Koncem dubna letošního roku došlo v této věci k zahájení trestního stíhání dalších šesti fyzických osob a třech právnických osob. Všichni obvinění jsou stíháni pro trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě," uvedla Doušová.
Kromě Hrabáče policie už dříve obvinila také někdejšího ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera, exředitele chomutovské městské policie Tomáše Doudu či bývalého jednatele jirkovské firmy Rocknet Ladislava Šmucra.
Podle žalobce podezřelí nebo firmy ve snaze zvýhodnit konkrétní stavební společnosti vytvořili systém, v němž si poskytovali majetkové a jiné výhody. Stíháni jsou kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Všichni stíhaní nejsou obviněni ze všech trestných činů. Hrabáčovi hrozí až 12 let vězení.
Chomutovská korupční kauza vypukla po zásahu policie v srpnu 2024. Hrabáč byl v té době lídrem kandidátky ANO pro krajské volby, hnutí ho ale z kandidátky vyškrtlo a vyloučilo ze strany.