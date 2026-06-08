ČT: Znásilňování a věznění ženy na Lounsku bude řešit Vrchní soud v Praze

Muž, kterého ústecký krajský soud poslal na 15 let do vězení za týrání a znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku, podal odvolání. České televizi to řekla mluvčí Krajského soudu v Ústí nad Labem. Případ nyní míří k Vrchnímu soudu v Praze, uvedla televize na síti X.
U krajského soudu muž prohlásil vinu, mohl se tak odvolat pouze proti výši uloženého trestu. Trest byl celkový i za předchozí znásilnění jiných žen. Soudce i státní zástupkyně při vynesení rozsudku zdůraznili, že případ se vymyká běžným trestním kauzám s ohledem na délku a intenzitu trýznění oběti. Výjimečné bylo podle nich také to, že se na věznění podíleli další lidé.
Třem spolupachatelům, kteří o věznění poslední oběti věděli, soud rovněž uložil nepodmíněné tresty, a to šest let u dvou žen a 5,5 roku v případě muže. Hlavnímu obžalovanému, dvaačtyřicetiletému Karlu Novákovi, soud uložil kromě 15 let vězení i ochrannou sexuologickou léčbu ústavní formou. Podle znalců trpí sexuální deviací, sadismem a je pro společnost nebezpečný. Všichni čtyři prohlásili vinu, činu litovali.