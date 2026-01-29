Čtyři historické hrobky na chabařovickém hřbitově prošly obnovou

„Opravy zahrnovaly statické zajištění konstrukcí, čištění a konzervaci kamenných prvků, doplnění chybějících částí i opravu nápisů. Výsledkem je důstojná a esteticky sjednocená podoba pietního místa,“ uvedl chabařovický radní Miroslav Burdek (ANO).
Práce stály 328 tisíc korun, polovinu nákladů uhradila chabařovická radnice z rozpočtu města, druhou část financí zaplatil příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti.
Součástí projektu byla také historická rešerše, jejímž cílem je shromáždit informace o rodinách pohřbených v hrobkách a přiblížit jejich životní příběhy.
„Podařilo se identifikovat všechny pohřbené, včetně dat narození a úmrtí. Oproti předchozí etapě se však bohužel nepodařilo zajistit z dostupných zdrojů příběhy pochovaných,“ dodala starostka Chabařovic Alena Vaněčková (ANO).
První etapa projektu se zaměřila na hrobky dvou bývalých česko-německých starostů města. „Šlo o hrobku Karla Kradische (1868–1871), který se také zasloužil o založení nadace na podporu chudých, a hrobku Wenzela Reissla (1883–1902), který přispěl k modernizaci města,“ přiblížila Vaněčková.
Nyní zrekonstruované hrobky se nacházejí ve stejné řadě jako místa posledního odpočinku dvou chabařovických starostů, proto je město do druhé části projektu vybralo.
„Je to proto, aby kompletní koncepce postupné revitalizace česko-německých hrobek nebyla nahodilá a dávala smysl,“ vysvětlila chabařovická starostka s tím, že se radnici podařilo získat od Česko-německého fondu budoucnosti dotaci na obnovu dalších čtyř hrobek. „Třetí část projektu by měla proběhnout v příštím roce,“ nastínila Vaněčková.
Renovaci starých rodinných hrobek na hřbitově, které v mnoha případech patřily vysídleným rodinám, začala radnice řešit před několika lety. Vlivem nedostatečných finančních prostředků však šly práce velmi pozvolna.
„Až díky možnostem, které každoročně otevírá Česko-německý fond budoucnosti, bylo možné zahájit postupnou revitalizaci. Bereme to i jakousi morální povinností pečovat o místa odpočinku zemřelých obyvatel města,“ poznamenala starostka.