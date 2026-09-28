Čtyři Sopkovy plastiky v Chomutově čeká čištění

Autor: bc
  6:59
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Odborné vyčištění a oprava čekají čtyři chomutovské plastiky, jejichž autorem je sochař Kamil Sopko. Jde o Houslistku (na snímku) před základní uměleckou školou, plastiku Tomáše Garrigua Masaryka, Vzdělání u ZŠ Školní a portrét fyzika a vynálezce Františka Josefa Gerstnera u průmyslové školy. | foto: archiv města Chomutov

Odborné vyčištění a oprava čekají čtyři chomutovské plastiky, jejichž autorem je sochař Kamil Sopko. Jde o Houslistku před základní uměleckou školou, plastiku Tomáše Garrigua Masaryka, Vzdělání u ZŠ Školní a portrét fyzika a vynálezce Františka Josefa Gerstnera u průmyslové školy.

V plánu je odstranění nečistot a smogového zabarvení, oprava drobných poškození, prasklin a spár, barevné sjednocení povrchu a nakonec konzervování děl.

Celkové náklady na vyčištění a opravu všech plastik činí 245 tisíc korun.

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