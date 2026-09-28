Čtyři Sopkovy plastiky v Chomutově čeká čištění

V plánu je odstranění nečistot a smogového zabarvení, oprava drobných poškození, prasklin a spár, barevné sjednocení povrchu a nakonec konzervování děl.
Celkové náklady na vyčištění a opravu všech plastik činí 245 tisíc korun.
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V plánu je odstranění nečistot a smogového zabarvení, oprava drobných poškození, prasklin a spár, barevné sjednocení povrchu a nakonec konzervování děl.
Celkové náklady na vyčištění a opravu všech plastik činí 245 tisíc korun.
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Tento týden se mají fanoušci letecké dopravy na co těšit. Ve čtvrtek 01.10.2026 se vrátí na Letiště Václava Havla Praha největší dopravní letadlo světa Airbus A380 po několikaměsíční přestávce....
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