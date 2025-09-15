Čtyři sportoviště se v Žatci dočkají modernizace

V Žatci finišuje modernizace dvou sportovišť, další dvě by se vylepšení měla dočkat v nejbližších měsících. Město za práce na všech čtyřech místech zaplatí desítky milionů korun.

Do 20. září by měla být hotová výstavba nového skateparku, který vzniká na místě původního areálu pod hradbami v Nákladní ulici. | foto: archiv města Žatec

Do 20. září by měla být hotová výstavba nového skateparku, který vzniká na místě původního areálu pod hradbami v Nákladní ulici.

Před dokončením je také rekonstrukce sportoviště u hřbitova v ulici K Perči.

V nejbližších dnech pak má začít obnova stadionu Mládí, který bude i nadále sloužit atletice a míčovým sportům.

„Zastaralé povrchy sportoviště budou nahrazeny novými. Práce by měly probíhat do konce letošního roku,“ uvedl mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.

Během podzimu by pak měla odstartovat ještě oprava sportoviště u ZŠ Jižní, počítá se s modernizací fotbalového hřiště, atletického oválu a prostorů pro malý fotbal, basketbal, workout a parkour.

