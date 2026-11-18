Koaliční smlouvu v Chomutově podepsalo v úterý hnutí ANO, Lepší Chomutov, Starostové a nezávislí (STAN) s podporou ODS a Máme rádi Chomutov. Čtyři uskupení mají dohromady 17 zastupitelů, koalici podpořil také nezařazený zastupitel Milan Štefanov, který před pěti týdny ve volbách kandidoval za Nový Sever současného primátora Milana Märce. Společně tak má koalice v pětatřicetičlenném zastupitelstvu většinu 18 hlasů. Primátorem města má být Radek Vyšín z ANO. ČTK o tom informoval Vyšín.
Zástupci čtyř uskupení podepsali smlouvu den před ustavujícím zasedáním zastupitelstva, které se koná dnes od 15:00. Zastupitelé na něm budou volit nové vedení města. Náměstky mají být Petr Troníček (Lepší Chomutov) a Radek Kaška (STAN).
Jedenáctičlennou radu města obsadí ANO čtyřmi členy, Lepší Chomutov třemi a STAN a Máme rádi Chomutov budou mít po dvou radních. "Koaliční smlouva byla dohodnuta a podepsána na základě společných programových priorit a shody na tom, že do vedení města vstoupí nové tváře, které dosud nebyly součástí jeho vedení," sdělil Vyšín.
V opozici bude Nový Sever, JsmePRO! Chomutov, Stačilo! a Chomutov Sobě tvořený SPD, Motoristy a PRO.
Uskupení JsmePRO! Chomutov už dříve na facebooku informovalo, že uzavřelo povolební vyjednávací blok s Novým Severem. S tímto krokem ale nesouhlasil právě zastupitel Nového Severu Milan Štefanov. Do bloku chtělo JsmePRO! Chomutov přizvat také STAN a Máme rádi Chomutov, obě uskupení to ale podle příspěvku odmítla. Štefanov nakonec podpořil novou koalici ANO, Lepšího Chomutova, STAN a Máme rádi Chomutov jako nezařazený zastupitel.
ANO, které komunální volby v Chomutově vyhrálo, získalo osm mandátů. Druhé skončilo JsmePRO! Chomutov se sedmi mandáty, třetí Nový Sever má šest zastupitelů. Krátce po volbách se na spolupráci dohodlo vítězné ANO s hnutím Lepší Chomutov. O složení koalice jednala i další uskupení. Čekalo se, ke komu se přidá Nový Sever.
Zároveň se čekalo o rozhodnutí krajského soudu o návrhu na přezkum voleb, který podalo uskupení Máme rádi Chomutov kvůli pochybnostem o správnosti sčítání hlasů v jednom z volebních okrsků. Soud změnil pořadí náhradníků v kandidátní listině uskupení Máme rádi Chomutov, samotný návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v okrsku 22 však soud zamítl jako nedůvodný.