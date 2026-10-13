Čtyři uskupení v Děčíně chtějí koalici, vítězné ANO může skončit v opozici

Lídři čtyř uskupení v Děčíně se dohodli na tom, že chtějí vytvořit koalici. Jde o Volbu pro Děčín, Náš Děčín, Občanskou demokratickou stranu (ODS) a Starosty a nezávislé (STAN). V zastupitelstvu by takové spojenectví mělo 16 z 27 zastupitelů. Vítězné hnutí ANO by tak mohlo skončit v opozici. O dohodě informoval dnes večer ČTK Martin Pošta z Volby pro Děčín, který je kandidátem na primátora.
"Našli jsme shodu na společné představě o budoucnosti Děčína," uvedli lídři ve společném prohlášení. Nyní chtějí podle něj podrobněji jednat o programových bodech a obsazení orgánů města. O konečné podobě koalice ani rozdělení funkcí zatím rozhodnuto není.
Volby v Děčíně vyhrálo ANO, získalo sedm mandátů v zastupitelstvu. Druhá skončila Volba pro Děčín s pěti mandáty. Na třetím místě je Náš Děčín se čtyřmi zastupiteli. Čtyři mandáty získala také ODS, tři STAN a po dvou SPD a Piráti s Hlasem regionů.
Děčín je statutární město se zhruba 46.000 obyvateli. Také před čtyřmi lety tam vyhrálo komunální volby hnutí ANO. Získalo 11 mandátů. Druhé SPD získalo pět mandátů, stejně jako Volba pro Děčín. Čtvrté hnutí Náš Děčín dostalo tři mandáty. Dva zastupitele získala ODS a jednoho Piráti. Koalice ANO a SPD nepřečkala celé volební období, koalici tvořily od května 2023 ANO, Volba pro Děčín a Náš Děčín.