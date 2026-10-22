Při prvních třech kontrolách šlo vždy o stejného muže. „Během pouhých tří dnů měl třikrát usednout za volant a vyjet do běžného silničního provozu,“ uvedl policejní mluvčí David Novák.
Když policisté zastavili známé vozidlo počtvrté, byl už na sedadle řidiče jiný muž. „Ani ten však neměl za volantem co dělat. Také jemu měl být příslušným orgánem uložen platný zákaz řízení všech motorových vozidel,“ popsal Novák.
Policie oběma šoférům sdělila podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. „V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ dodal Novák.