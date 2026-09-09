Cvičení ve Spolchemii za týden výrazně omezí dopravu v centru Ústí nad Labem

Dopravu v centru Ústí nad Labem příští středu omezí taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS). Hasiči, policisté a další složky budou v areálu Spolchemie a jeho okolí nacvičovat zásah při úniku chloru ze železniční cisterny. Výraznější dopravní komplikace se očekávají dopoledne. Omezení se dotknou také městské hromadné dopravy. ČTK o tom informovala mluvčí hasičů Ústeckého kraje Lucie Vyškrabková.
Před začátkem cvičení žádné uzavírky ani omezení plánované nejsou. Po 9:00 budou dopravu v okolí areálu, který se nachází nedaleko středu města, podle aktuální situace řídit policisté a strážníci. Omezení se týkají zejména ulic Tovární, Brněnské, Panské, U Chemičky a okolí. Řidiči by měli podle hasičů počítat se zdržením a pokud to bude možné, tak zvolit alternativní trasu. Zároveň zdůrazňují, aby řidiči respektovali pokyny policistů.
Námětem cvičení bude modelová situace úniku chloru z vykolejené železniční cisterny v areálu společnosti. Cílem je prověřit součinnost základních i ostatních složek IZS při zásahu u mimořádné události s výskytem nebezpečné chemické látky, záchraně osob, jejich dekontaminaci, poskytování přednemocniční neodkladné péče a koordinaci činností krizových štábů. Součástí cvičení bude také ověření vybraných postupů vnějšího havarijního plánu pro stanovenou Zónu havarijního plánování v okolí areálu Spolchemie a zřízení informační linky pro veřejnost.
Cvičení začne ve středu 16. září v 9:00 a potrvá podle odhadu hasičů čtyři hodiny. Hasiči upozorňují, že uvedené časy jsou pouze orientační a rozsah omezení se může v době cvičení měnit.
Poslední, rozsahem menší, taktické cvičení organizovali hasiči v areálu Spolchemie v roce 2018.