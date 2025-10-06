Cyklisté se mohou nově projet po Mandavské trase

Milovníci cyklistiky mohou nově využívat zhruba 40 kilometrů dlouhou Mandavskou trasu, jež propojuje obce a města podél říčky Mandavy. Začíná v Brtníkách a pokračuje přes Staré Křečany, Rumburk a Seifhennersdorf do Varnsdorfu, odkud na německém území sleduje tok řeky Mandavy až k soutoku s Lužickou Nisou.
„Tato trasa díky česko-německé spolupráci propojuje Ústecký kraj s významnou dálkovou cyklotrasou Odra-Nisa. Společně s Křinickou cyklotrasou, která se v Bad Schandau napojuje na Labskou stezku, tvoří novou nadregionální cykloturistickou spojnici mezi cyklotrasami Elbe-Labe a Odra-Nisa,“ uvedl Martin Klimeš z krajského oddělení mediální komunikace.
Za vyhledání a vyznačení trasy na českém území zaplatil Ústecký kraj 381 tisíc korun.
Na české straně je trasa už plně vyznačena, v Německu se značení dokončuje.