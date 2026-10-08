Cyklisté v Kadani mohou využít novou myčku kol

Cyklisté mohou v Kadani využít novinku – myčku kol.
Nachází se u dopravního hřiště a nabízí hadici a kartáč.
Bicykl mohou zájemci pohodlně umístit do stojanu, aby jej nemuseli držet a mohli se plně věnovat mytí.
Myčka je zájemcům k dispozici zdarma.
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Cyklisté mohou v Kadani využít novinku – myčku kol.
Nachází se u dopravního hřiště a nabízí hadici a kartáč.
Bicykl mohou zájemci pohodlně umístit do stojanu, aby jej nemuseli držet a mohli se plně věnovat mytí.
Myčka je zájemcům k dispozici zdarma.
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