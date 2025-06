Teplice mají promyšlený plán na budování cyklotras, hotovo bude za 15 let

„Máme nakreslený finální stav 52 kilometrů cyklotras a při každé stavbě a opravě komunikace se bude muset přihlížet k tomu, zda tam není plánována cyklostezka. Pokud ano, bude se tam muset spolu se stavbou vybudovat. Mělo by to přinést citelné zlepšení dopravní obslužnosti po městě,“ říká Tomáš Hadviga (ANO), náměstek teplického primátora odpovědný za dopravu ve městě.

Koncepce cyklistické dopravy statutárního města Teplice, jak se nový dokument jmenuje, má vytvořit bezpečnou, pohodlnou a efektivní síť cyklostezek a cyklotras, které budou sloužit nejen k rekreačnímu, ale především každodennímu dopravnímu využití.

„Cílem této cyklokoncepce je, aby se cyklotrasy nebudovaly chaoticky. Každá stavba a rekonstrukce ulice v Teplicích se podle tohoto konceptu bude řídit a postupně tak budou vznikat cyklotrasy. Ze začátku to bude vypadat trochu nahodile, protože v místech, kde se něco bude opravovat, se cyklostezky udělají a jinde zatím budou chybět. Rozkopat však celé město proto, abychom je najednou udělali všude udělali, je nereálné a navíc by to lidi nepotěšilo,“ popisuje Hadviga.

Dokument počítá s budováním nejen nových cyklotras, ale také nových cyklostezek. Na některých chodnících bude zase kombinovaný způsob, kdy bude podobně jako v Německu nebo ve Švédsku chodník rozdělen a jedna půlka bude pro cyklisty a druhá pro pěší.

„Na místech, kde jsou plánované rekonstrukce, se od nynějška do plánu musí dokreslit cyklopruh. Třeba u současné stavby v Duchcovské ulici jsme to nestihli, ale v dalším projektu, který se bude realizovat příští rok, se při rekonstrukci vozovky udělá rovnou i cyklopruh na chodníku. Jako další přijde na řadu lokalita před vlakovým nádražím, která se bude rekonstruovat v roce 2027. I do této stavby už bude plán cyklostezek zaintegrován,“ vysvětluje politik.

V rámci koncepce jsou navržena také konkrétní opatření pro integraci cyklistické dopravy, zajištění bezpečnosti cyklistů prostřednictvím oddělených stezek, speciálních přejezdů a přejezdů sdružených s přechody pro chodce. Počítá se také s vybudováním bezpečných stojanů, cykloboxů a míst s vybavením pro drobné opravy jízdních kol.

Navrhovaná opatření, která vznikla na základu spolupráce města, odborníků a veřejnosti, by měla průběžně probíhat až do roku 2040.

„Někde to půjde rychle, ale na některých místech jsou nové chodníky a ty rozhodně nechceme v dohledné době zase rozkopávat. Už nyní však začneme s vyznačováním cyklostezek na místech, kde to půjde udělat jednoduše a bez projektu a větší rekonstrukce. Například na Nákladní ulici, kde je dostatečně široký chodník, by to obnášelo pouze opravu chodníku a vyznačení cyklostezky. Tyto jednoduché úpravy bychom chtěli udělat co nejdříve,“ doplňuje Hadviga s tím, že koncepci se odborníci a dopravní inženýři snažili uzpůsobit trasám, které cyklisté využívají nejvíce.