Cyklostezka spojila jezero Most a rekultivované území u hipodromu

Autor: mst
  7:59
V Mostě vznikla nová 13,5 kilometru dlouhá cyklostezka. Propojuje jezero Matylda s rekultivovaným územím u hipodromu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Cyklostezku mohou využívat nejen cyklisté, ale i bruslaři či pěší. Na několika místech jsou umístěny altány k odpočinku.

Náklady byly 81,5 milionu korun, 85 procent nákladů pokryla dotace z evropských fondů.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha

Kamelot s Metrem v centru Prahy.

vydáno 24. října 2025  10:02

Melantrichova ulice

Turisté s trdelníky na Starém Městě v Melantrichově ulici.

vydáno 24. října 2025  10:02

Rytířská ulice

Holubi na Starém Městě v Rytířské ulici.

vydáno 24. října 2025  10:02

Na Můstku

Holubi na Starém Městě v ulici Na Můstku.

vydáno 24. října 2025  10:01

Staroměstské náměstí

Plynové ohřívače na Staroměstském náměstí.

vydáno 24. října 2025  10:01

V rámci tradiční školní akce Duch(k)ování proběhla v letňanské základní škole generála Františka Fajtla DFC ve čtvrtek 23. října 2025 i soutěž o nejoriginálnější dýni.

vydáno 24. října 2025  10:01

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
