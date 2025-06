Cyklotrasa č. 25 se dočkala prodloužení. Stezka, která začíná v Krušných horách na hraničním přechodu Brandov a pokračuje přes Litvínov, Most a České Středohoří, dříve končila v Malých Žernosekách na Litoměřicku, nyní však „kolaře“ dovede ještě o téměř čtyřicet kilometrů dál.

Trasa dále míří do Litoměřic a do Křešic, následně se cyklisté odpojí od Labe a vystoupají do vsí pod horou Sedlo. Poté je čeká sjezd do Úštěka a cesta přes Ostré s ikonickým poutním místem do Skalky.

Cyklotrasa vede i Libereckým krajem, a to z Dubé před Doksy a Ralsko k Hrádku nad Nisou. V budoucnu by měly být obě části propojeny.

„Pětadvacítka“ také dostala nové jméno, a to Jezerní cyklotrasa podle nádrží, které míjí – jezero Most, Píšťanské jezero, jezero Chmelař, Máchovo jezero a jezero Kristýna.