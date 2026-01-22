CzechPoint v Roudnici nad Labem změnil úřední hodiny

V pondělí a ve středu bude otevřená od 7 do 12 hodin a poté od 12.45 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin a od 12.45 do 15 hodin.
V pátek je pak kancelář k dispozici od 7 do 12 hodin.
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...
Promlčení vraždy vládce českého podsvětí Františka Mrázka se blíží. Policie oficiálně promluvila o jeho motivu. Zřejmě v tom byl byznys.
Prezident Petr Pavel zahájil ve čtvrtek ráno svou druhou oficiální a celkově třetí návštěvu Olomouckého kraje. Zatímco první dvě byly zaměřeny na sever regionu, nyní vyrazí na několik míst Olomoucka,...
Krajský soud v Ústí nad Labem se ve čtvrtek začal zabývat případem ženy, která na podzim 2024 odhodila v ústecké čtvrti Střekov do kontejneru svého čerstvě narozeného syna. Dítě přežilo díky tomu, že...
V Krkonoších zůstává na nesolených silnicích vrstva uježděného a místy zledovatělého sněhu. Silná je do pěti centimetrů. Na Trutnovsku na cestách místy hrozí...
Liberecký kraj se probudil do dalšího mrazivého rána, třeba v České Lípě nebo Jablonci nad Jizerou na Semilsku klesly ráno teploty i k minus 12 stupňům Celsia....
Teplejší světlo v ulicích měst je sice méně rušivé, ale také méně osvětluje, což znamená menší bezpečnost. Spotřebovává také výrazně více energie. V rozhovoru s ČTK to řekl Tomáš Jílek, ředitel...
Nemocnice v Jihlavě plánuje v letošním roce řadu investic do modernizace svých léčebných pracovišť i okolního zázemí. Jejich celková výše, na které se bude podílet s Krajem Vysočina, má dosáhnout...
Na některých dopravně méně vytížených silnicích na Zlínsku, které přes zimu nejsou udržované solením, zůstávaly dnes ráno zbytky uježděného sněhu. Místy se na...
Cestující v jihozápadní části Prahy musí počítat s výrazným omezením tramvajové dopravy. Od soboty přibližně od 0.00 hodin do pondělí 2. února přibližně do 4.30 hodin dojde k dočasnému přerušení...