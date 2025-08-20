Cizinec svištěl po dálnici D7 skoro dvoustovkou, vezl novorozeně a batole

Řidič mercedesu jel na dálnici D7 u Bitozevsi na Lounsku rychlostí 199 kilometrů za hodinu, na zadních sedačkách vezl novorozeně a dvouleté dítě. V místě činí maximální povolená rychlost 130 kilometrů v hodině. Čtyřiatřicetiletý cizinec na místě zaplatit 20 tisíc korun jakožto kauci. Teď ho bude čekat správní řízení.
Na dálnici D7 na Lounsku jel řidič téměř 200 km/h. | foto: Policie ČR

Na řidiče, jenž jel téměř dvousetkilometrovou rychlostí za hodinu, přišli policisté z postoloprtského dálničního oddělení u průmyslové zóny Triangle.

„Policisté toto vozidlo vyzvali k zastavení na bezpečném místě,“ uvedl mluvčí policie Jakub Mareš. Cizinec podstoupil dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní.

„Dále dotyčnému sdělili, že přestupkové jednání, jehož se dopustil, nelze projednat na místě. Z tohoto důvodu sepsali oznámení o přestupku a na vozidlo uvalili kauci,“ řekl mluvčí.

Centrem Brna uháněl šofér jako po dálnici. Zákaz řízení mě zničí, naříkal při chycení

Policisté měřili vysokou rychlost laserovým přenosným radarem. „Na rovince, která svádí přimáčknout plyn o něco silněji než obvykle, to není poprvé, co jsme se setkali s markantním překročením rychlosti,“ uvedl Mareš. Policisté budou v dohledu nad místním provozem pokračovat.

Ve správním řízení řidiči hrozí pokuta až do výše 25 tisíc korun, zákaz řízení až na 18 měsíců a šest bodů do bodového systému.

