Jestli troubili? Jsem hluchý. Za střet v protisměru na dálnici má senior podmínku

Miroslava Strnadová
  15:12aktualizováno  15:12
Nejpřísnější možný podmíněný trest uložil Okresní soud v Lounech devětasedmdesátiletému řidiči, který loni v květnu ujel zhruba kilometr v protisměru na dálnici D7. Podle spisu senior ohrozil jedenáct lidí a způsobil vážnou nehodu, po které jeden z vozů skončil na střeše. Verdikt není pravomocný.
Fotogalerie3

Devětasedmdesátiletý senior Václav Nezbeda v jednací síni Okresního soudu v Lounech. (10. března 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

„Dá se říci, že se cítím vinen,“ uvedl na začátku hlavního líčení penzista Václav Nezbeda. Státní zástupce ho obžaloval z těžkého ublížení na zdraví a obecného ohrožení, za což mu hrozilo až desetileté vězení.

Jeden z řidičů se snažil protijedoucímu vozu na dálnici D7 vyhnout. Jeho auto skončilo na střeše. (28. května 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Obžalovaný se sice přiznal, ale jen částečně. Odmítl právní kvalifikaci, podle které se dopustil úmyslného trestného činu. Tvrdil, že vjet do protisměru rozhodně nebylo jeho záměrem. Proč se to stalo, si prý nepamatuje.

„Jel jsem na chatu a tu trasu znám. Proč jsem špatně odbočil, nevím. Míjel jsem auta, zaregistroval jsem i pana poškozeného, ale asi jsem si vůbec neuvědomil, že jsem na dálnici,“ vypovídal senior.

Na dotaz soudkyně, zda si všiml, že na něj ostatní řidiči blikají nebo troubí, odpověděl záporně. „Troubení jsem neslyšel, jsem na jedno ucho hluchý,“ vysvětlil a vyjmenoval řadu dalších zdravotních komplikací včetně cukrovky. V době nehody však měl platné lékařské potvrzení o schopnosti řídit motorová vozidla.

Obhajoba žádala o překvalifikování skutku na nedbalostní trestný čin s nižší sazbou, to však žalobce Tomáš Voldřich rezolutně odmítl. „Obžalovaný mohl nepochybně na řadě míst zpozorovat, že jede po dálnici v protisměru. Minul množství velmi výrazných dopravních značek i větší počet vozidel,“ uvedl v závěrečné řeči.

Pro seniora navrhl tříletý trest s pětiletým podmíněným odkladem a zákaz řízení na šest let. Trest vězení nepožadoval, přihlédl totiž k dosavadní bezúhonnosti obžalovaného i jeho šedesáti letům řízení bez dopravní nehody.

Z dokazování vyplynulo, že muž poté, co na dálnici zavinil nehodu, ještě chvíli pokračoval v jízdě. Následně se na dálnici otočil a k místu střetu se vrátil. U havarovaného vozu, kde už byli další lidé, krátce zastavil, ale poté znovu nasedl do auta a odjel domů. Senior si prý pamatuje, že u vozu byl, ale neví, jak se tam dostal. Před soudem deklaroval, že už neřídí, auto prodal a vrátil řidičský průkaz.

Nehoda se stala loni 28. května. Poškozený řidič, který skončil mimo silnici, popsal, že se vše odehrálo velmi rychle. Aby zabránil čelnímu střetu s nečekaným vozem v protisměru, musel prudce strhnout řízení. Při následném převrácení vozu utrpěl vážná zranění, která si vyžádala operace. S následky se stále potýká.

Poškozený: Bolestí už se asi nezbavím

„Půl roku jsem nemohl chodit do práce. Dnes sice pracuji, ale jen z domova, protože bolestmi zad trpím dodnes. Docházím na rehabilitace a lékař mi sdělil, že se bolestí už asi nikdy úplně nezbavím,“ uvedl poškozený s tím, že už nemůže vykonávat aktivity, na které byl dříve zvyklý. Lehčí zranění utrpěla i jeho spolujezdkyně. Ta se hlavního líčení nezúčastnila.

Soudkyně Adéla Baranová se ztotožnila s návrhem obžaloby a uznala seniora vinným v plném rozsahu. Kromě podmíněného trestu mu uložila povinnost uhradit zdravotní pojišťovně téměř 390 tisíc korun a poškozenému vyplatit 28 tisíc korun. Poškozený celkem požadoval náhradu ve výši 850 tisíc korun, soudkyně ho v této věci odkázala na civilní řízení, jelikož chybělo přesné vyčíslení a doložení škod.

„Dospěla jsem k závěru, že šlo o úmyslné jednání (obžalovaného). Výstražných znamení bylo velmi mnoho. Jen shodou okolností nedošlo k mnohem tragičtějším následkům,“ konstatovala soudkyně Baranová. Dodala, že věk sice mohl hrát roli, ale pokud obžalovaný cítil zdravotní potíže, měl je řešit dříve.

Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný, státní zástupce i poškozený si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Miss Czech Republic 2026 představila top 10 finalistek. Kdo jsou krásky, které bojují o korunku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Rakovničtí zastupitelé neschválili odkup bývalé pošty, zájem mají o jiný objekt

ilustrační snímek

Rakovničtí zastupitelé v pondělí neschválili odkup bývalé pošty na nádraží na kraji města. Vedení radnice má ale zájem o jiný objekt v Poštovní ulici v centru...

10. března 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Rekonstrukce stravovacího provozu v nemocnici v N.Bydžově vyjde asi na 76 mil.Kč

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj plánuje rekonstrukci stravovacího provozu nemocnice v Novém Bydžově na Královéhradecku. Rada kraje v pondělí schválila vyčlenění peněz na...

10. března 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

Senioři z Prahy 6 míří do divadla. Díky virtuální realitě však nevystrčí paty z pokoje

Csongor Kassai, Taťjana Medvecká a Anna Fialová ve Vodníkovi

Senioři z Prahy 6 se brzy ocitnou v první řadě legendárního divadla. A přitom vůbec neopustí svůj domov. Radnice totiž spustila projekt, který využívá virtuální realitu a rychlou 5G síť, aby starším...

10. března 2026  16:15

Na Příkopě

Na Příkopě

Bílý švýcarský ovčák v ulici Na Příkopě.

vydáno 10. března 2026  16:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nekázanka

Nekázanka

Filmaři si v centru Prahy libují.

vydáno 10. března 2026  16:10

Nekázanka

Nekázanka

Filmaři si v centru Prahy libují.

vydáno 10. března 2026  16:10

Michalská

Michalská

Velikonoce na Starém Městě v Michalské ulici.

vydáno 10. března 2026  16:10

Nález minometných granátů. Bagrista jeden nevědomky naložil na nákladní vůz

V Březové na Uherskohradišťsku našli pracovníci při čištění kanálu minometné...

Při čištění kanálu před několika dny v Březové na Uherskohradišťsku narazili pracovníci obce na podezřelé předměty. Později se ukázalo, že šlo o minometné granáty z druhé světové války. Přivolaný...

10. března 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

V Poodří někdo zasypal sutí hnízda ledňáčků, policie případ odložila

Pravděpodobně nejde o prosté zbavení se nepotřebného odpadu, ale o amatérské...

Policie odložila vyšetřování nelegálního návozu suti do chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří. „Viníka se nepodařilo najít,“ řekla mluvčí moravskoslezské policie Daniela Vlčková.

10. března 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Kvůli opožděným majetkovým oznámením dostalo výtku pět soudců

ilustrační snímek

Předseda Nejvyššího soudu (NS) Petr Angyalossy uložil pěti soudcům výtku za to, že včas nesplnili oznamovací povinnost podle zákona o střetu zájmů. U dvou...

10. března 2026  14:14,  aktualizováno  14:14

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Valašské Meziříčí řeší výdejní boxy, některé jsou problematické kvůli dopravě

ilustrační snímek

Radnice ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku řeší nárůst počtu výdejních boxů doručovacích společností a jejich umístění ve městě. Některé jsou problematické...

10. března 2026  14:05,  aktualizováno  14:05

MF: Odměny pro členy volebních komisí letos vzrostou, předseda dostane 3500 Kč

ilustrační snímek

Finanční odměny členů volebních komisí letos po osmi letech vzrostou. Řadovému členovi se zvýší z 1800 na 2500 korun, předsedovi komise z 2200 na 3500 korun,...

10. března 2026  14:05,  aktualizováno  14:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.