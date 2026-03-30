Dálnice D8 bude kvůli nehodě na Ústecku ve směru na Německo zavřena osm hodin

Dálnice D8 před hranicemi bude kvůli nehodě tří kamionů a vyprošťování vozidel uzavřena ve směru na Německo zhruba osm hodin. Informovala o tom policie na sociální síti X. Tvoří se dlouhé kolony automobilů. Policejní hlídky se snaží z kolony vyvézt osobní auta, v nichž jsou děti.
Nehoda se stala na 89,5. kilometru krátce po 14:00 před sjezdem na Petrovice. Objízdná trasa pro osobní dopravu vede přes Libouchec, Tisou a Petrovice na Ústecku, uvedla policie. Jednoho řidiče odvezli záchranáři do ústecké nemocnice k vyloučení středně vážného poranění. Druhého řidiče ponechali po ošetření na místě, nikdo další se nezranil. ČTK to řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Podle fotografií hasičů jeden z kamionů převážel osobní auta. Hasiči řeší také únik provozních kapalin.